Ảnh phối cảnh dự án

Sở hữu vị trí mặt tiền trên trục đại lộ 40m kết nối cầu Nhật Tân với cầu Thăng Long, phân khu Crown Grand Mansion thuộc đại đô thị hàng hiệu Noble Palace Tay Ho đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, sẵn sàng đón những chủ nhân đầu tiên. Khu vực này được đánh giá là tâm điểm của Ciputra nhờ cộng hưởng đồng bộ với các trục huyết mạch như vành đai 2, 2.5 và 3, trục đại lộ Tây Thăng Long 10 làn xe, tuyến Metro số 2 và hầm vượt sông Hồng 2 tầng đầu tiên đang chuẩn bị triển khai trong tương lai gần.

Một tuyến phố thương mại phong cách Châu Âu dần thành hình tại Ciputra

Với vị trí đắt giá là mặt tiền đại lộ 40m nối trực tiếp ra đường Võ Chí Công và sân bay quốc tế Nội Bài, phân khu được đánh giá là “cửa ngõ quốc tế” đón dòng chuyên gia, nhà ngoại giao, chính khách và khách quốc tế đến Tây Hồ Tây. Cùng với cộng đồng cư dân cao cấp tại Ciputra, khu Ngoại giao đoàn, các tòa văn phòng hạng A và trung tâm thương mại lân cận, khu vực này được kỳ vọng hình thành dòng chảy thương mại sôi động, trở thành đại lộ mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm sầm uất của khu Tây Hồ Tây.

Được biết, Crown Grand Mansion có tổng diện tích đất 42.655 m², quy mô giới hạn chỉ gồm 175 căn dinh thự và shopvillas thời thượng, được thiết kế lấy cảm hứng từ các đại lộ mua sắm nổi tiếng tại châu Âu.

Các dinh thự và shop villas tại đây có quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng hầm, diện tích từ 110m² - 463m². Thiết kế theo mô hình “hai trong một”, tầng 1-2 tối ưu cho hoạt động kinh doanh với mặt tiền rộng 6-7m và hệ cửa kính sang trọng, trong khi các tầng trên được bố trí không gian sinh hoạt riêng tư. Cấu trúc linh hoạt giúp chủ nhân vừa khai thác thương mại hiệu quả, vừa đáp ứng nhu cầu an cư trong cùng một tài sản.

Crown Grand Mansion được bàn giao hoàn thiện mặt ngoài, tạo nên tổng thể kiến trúc mang phong cách châu Âu, tăng giá trị thẩm mỹ cho toàn khu

Theo ghi nhận tại công trường, hầu hết các sản phẩm tại phân khu đã hoàn thành thi công kết cấu, đang triển khai thi công hoàn thiện với các công tác xây trát, thi công mái, phào chỉ và sơn mặt ngoài...

Bên cạnh dòng shopvillas, các dinh thự diện tích lớn sở hữu vị trí hướng thẳng ra quảng trường trung tâm Royal Square cũng đã cất nóc và bước vào giai đoạn hoàn thiện. Nhờ lợi thế quy mô và vị trí đắc địa, các căn boutique được đánh giá phù hợp để phát triển mô hình flagship store, nhà hàng cao cấp và không gian trải nghiệm thời thượng. Song song với đó, các hạng mục cảnh quan như công viên, quảng trường cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, từng bước hoàn thiện diện mạo toàn khu.

Một trong những điểm khác biệt của Crown Grand Mansion là hệ thống giao thông ngầm hóa hoàn toàn, kết nối trực tiếp với hầm riêng đa năng của từng dinh thự. Không gian này có thể linh hoạt sử dụng cho nhu cầu cá nhân hoặc trở thành không gian kho vận phục vụ kinh doanh. Khi hoàn thiện, hệ thống hầm ngầm còn tích hợp các lớp cảm biến và công nghệ AI nhận diện thông minh, đảm bảo an toàn và riêng tư tuyệt đối.

Trong tương lai gần, Crown Grand Mansion sẽ trở thành tâm điểm thương mại - giải trí mới bên bờ Nam sông Hồng, quy tụ các thương hiệu trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực thời trang, ẩm thực, trang sức, nội thất và lifestyle cao cấp. Không chỉ là điểm đến mua sắm, tuyến phố còn được định vị như một không gian trải nghiệm đẳng cấp với chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và giải trí diễn ra quanh năm. Bên cạnh đó là những không gian trà chiều, làm đẹp và thư giãn dành riêng cho phái đẹp, góp phần hoàn thiện một phong cách sống sang trọng bậc nhất Thủ đô.

Không chỉ sở hữu lợi thế khai thác kinh doanh trên trục thương mại chiến lược của Tây Hồ Tây, Crown Grand Mansion còn gia tăng sức hút với loạt chính sách bán hàng hấp dẫn. Từ nay đến hết ngày 31/08/2026, khách hàng giao dịch thành công sẽ được hưởng mức chiết khấu lên tới 5% giá trị bất động sản (trước VAT và kinh phí bảo trì). Đặc biệt, 50 khách hàng đầu tiên còn được tặng gói nội thất cao cấp trừ trực tiếp vào giá bán, với giá trị ưu đãi lũy tiến lên tới 8 tỷ đồng.

(Nguồn: Sunshine Group)