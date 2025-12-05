Không quảng bá rầm rộ, không dựa vào những cú “twist” gây sốc, Tường lửa Tràng An thu hút bởi kịch bản chắc tay và diễn xuất nổi bật của dàn diễn viên tên tuổi, trong đó không thể không nhắc đến các diễn viên gạo gội như: NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Thanh Bình, NSƯT Mai Nguyên và các gương mặt diễn viên: Doãn Quốc Đam, Thùy Anh, Quỳnh Châu, Trương Hoàng, Long Vũ…

Cảnh trong "Tường lửa Tràng An".

Điều hấp dẫn khán giả ngay từ những tập đầu phim là kịch bản giữ nhịp tốt, câu chuyện mang nhiều lớp tình tiết. Phim mở ra một bối cảnh điều tra - xã hội với vấn đề thời sự nóng bỏng là tiền ảo, lừa đảo qua mạng rất gần với đời sống đô thị hiện nay.

Các chi tiết trong kịch bản được xây dựng gọn gàng, tinh tế, mạch phim không bị sa đà mà luôn giữ nhịp ổn định. Mỗi tập đều có những tình huống gay cấn, hồi hộp cuốn hút đặc trưng của phim trinh thám hình sự, đồng thời đan cài những nét duyên dáng, hóm hỉnh, tinh tế, lãng mạn, nhân văn của những con người và câu chuyện Hà Nội. Câu chuyện được bóc tách từng lớp, từ những vụ việc tưởng chừng rời rạc cho tới mối liên hệ sâu hơn về trách nhiệm nghề nghiệp của những chiến sĩ công an, sự giằng co giữa công lý và tình người.

Bản thân chủ đề lừa đảo qua mạng mà bộ phim khai thác cũng mang tính cảnh báo mạnh mẽ: những thủ đoạn tội phạm ngày càng tinh vi, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân nếu chủ quan và một phút nhẹ dạ có thể đổi bằng cả tài sản, danh dự hay thậm chí là an toàn của chính mình.

Tường lửa Tràng An thu hút khán giả bởi cách kể chuyện chân thực với những câu thoại rất gần gũi, đời thường. Người xem dường như đều thấy mình trong đó, cuộc sống của gia đình, người quen xuất hiện đâu đó trong mỗi tập phim.

Đối thoại trong phim không màu mè, đôi lúc thẳng thắn đến mức gai góc nhưng chính điều đó lại khiến các nhân vật “đời” hơn và gần khán giả hơn. Đây cũng là điểm khiến khán giả thích thú, đôi lúc bật thốt lên cảm thán khi có những câu thoại vô cùng gần gũi.

Doãn Quốc Đam và Thuỳ Anh trong phim.

Nếu kịch bản là phần khung thì diễn xuất chính là yếu tố giúp bộ phim “giữ chân” khán giả qua từng tập. Với vai diễn đa nhân cách chưa từng thử sức, lần này, gương mặt đang ăn khách trên cả truyền hình và điện ảnh Doãn Quốc Đam có nhiều đất diễn để thể hiện chiều sâu nội tâm.

Anh dùng ánh mắt, những khoảng lặng rất đúng chỗ để phác họa một nhân vật có phần khép kín nhưng lại mang nhiều tầng cảm xúc. Cách Doãn Quốc Đam xử lý các cảnh khó - đặc biệt là những cảnh đối mặt với đồng nghiệp, người cha nghiêm khắc hoặc khi đối diện với sự thật trần trụi cho thấy diễn viên thực sự đã hoá thân vào nhân vật. Doãn Quốc Đam vẫn giữ phong độ quen thuộc: lặng, sắc và có chút bất cần.

Trong khi đó, Thùy Anh là gương mặt mang lại nhiều bất ngờ nhất trong 10 tập đầu tiên. Vai của cô đòi hỏi sự mạnh mẽ, lý trí nhưng vẫn cần những khoảng mềm, những giây phút lộ ra sự tổn thương. Thùy Anh làm điều đó một cách khá tự nhiên. Ở nhiều cảnh tranh luận căng thẳng, cô không chọn cách “gào thét” cảm xúc mà giữ sự tỉnh táo, tạo cảm giác rất thật. Khi kết hợp với Doãn Quốc Đam, mạch diễn của cả hai ăn ý, tạo nên nhiều trường đoạn thú vị, khiến khán giả dõi theo không rời mắt.

Bên cạnh màn hóa thân đầy bản lĩnh của NSƯT Hoàng Hải trong vai đại tá, một người chỉ huy điều tra kiên quyết nhưng giàu trăn trở và tính nhân văn, diễn viên trẻ Long Vũ cũng đảm nhận một vai diễn đầy thách thức, đòi hỏi nhiều nỗ lực và chiều sâu biểu cảm. Anh được nhìn nhận là vai diễn có nội tâm phức tạp, vừa hài hước, vừa mạnh mẽ, vừa chịu áp lực tâm lý, điều mà vai diễn trước của anh ở “phiên bản nhẹ nhàng” hơn nhiều.

Dàn diễn viên là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình.

Có thể nói, Tường lửa Tràng An đã gây ấn tượng trên sóng truyền hình sau 10 tập phát sóng. Trong bối cảnh phim truyền hình Hà Nội đang tìm lại sức hút, Tường lửa Tràng An xuất hiện như một điểm sáng vừa đủ: không ồn ào, không làm quá nhưng chắc chắn.

Kịch bản mạch lạc, đạo diễn chắc tay, diễn viên chất lượng, cách kể chuyện thẳng và gần gũi khiến bộ phim nhanh chóng chiếm được cảm tình của người xem. Nếu giữ được phong độ này, chắc chắn Tường lửa Tràng An không chỉ dừng ở mức “hiện tượng lặng” mà hoàn toàn có thể trở thành một trong những dự án đáng nhớ nhất của truyền hình Hà Nội trong năm 2025.