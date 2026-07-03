Trong tập 6 phim Lửa trắng lên sóng tối nay, 3/7, sau khi xác định Mai (Việt Hoa) chính là con ruột của mình, Lão Công gọi Mai tới và đề nghị sẽ đưa tiền cho mẹ cô chữa bệnh với điều kiện "mày phải gọi điện cho mẹ mày, nói sẽ ở đây với tao và không quay về với bà ấy nữa". Mai đáp: "Chờ khi ông chuyển tiền trước và ca phẫu thuật kết thúc, lúc đó tôi mới có thể nói".

Lão Công điên tiết: "Ai cho phép mày nắm đằng chuôi? Mang tiếng là đứa con có hiếu mà từ chối cơ hội chữa bệnh cho mẹ mày à?". Mai cũng không vừa: "Ông có biết nếu mẹ tôi biết chuyện sẽ lập tức tự sát không? Cuộc đời mẹ tôi bị ông huỷ hoại, bây giờ đứa con gái duy nhất cũng bị cướp mất, thế thì khỏi bệnh để làm gì?".

Trong khi đó, Lê Trường (Mạnh Cường) bắt đầu nghi ngờ Sương (Cù Thị Trà) và hỏi dò em trai về cô và nhận được câu trả lời rằng Sương rất đáng tin. Lê Trường dễ nhận ra em trai có vẻ dành tình cảm đặc biệt cho bồ của mình.

Ở diễn biến khác, Lão Công (NSƯT Hồ Phong) đưa bạn gái tới nghỉ dưỡng tại làng Tĩnh Lặng, người ra tiếp đón ông trùm là Lan (Thu Quỳnh) - nữ quản lý cấp cao xinh đẹp. Vừa bước chân vào khuôn viên của làng, Lão Công đã đưa ra lời đề nghị khiến Lan vô cùng ngỡ ngàng: "Em có thể nói với chủ tịch hay CEO cũng được, thay tên làng này đi. Tên hay nhưng không hợp, vừa vào đến đây đã thấy sặc mùi thuốc súng".

Trúc (Thanh Huế) - bạn gái Cương 'đen' thay đổi hẳn thái độ khi biết Mai là con gái ông trùm nên vồn vã chào hỏi dù đáp lại chỉ là thái độ thờ ơ của Mai. Trúc muốn chuộc lỗi bằng cách dẫn Mai đi mua sắm quần áo. "Em thích gì chị sẽ mua tặng em hết. Chỉ cần sau này nâng đỡ chị một chút là được", Trúc đề nghị.

Trong lúc họ đang bàn công việc cùng Cương ‘đen’ (Duy Hưng) tại công ty thì họ nghe tiếng nhân viên hô hoán nên tất cả nháo nhác chạy ra xem. Có vẻ như đã vừa xảy ra một vụ án mạng tại đây. Lão Công sẽ làm gì để thuyết phục Mai? Mai có đồng ý với đề nghị của Trúc? Diễn biến chi tiết Lửa trắng tập 6 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.