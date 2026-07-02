Trong tập 5 phim Lửa trắng lên sóng tối nay, 2/7, Cương ‘đen’ (Duy Hưng) hộ tống Lão Công (NSƯT Hồ Phong) và Mai (Việt Hoa) đi xét nghiệm ADN để xác nhận huyết thống. Mai rất tỉnh, dặn bạn thân hãy báo công an nếu không thể liên lạc được với cô. "Đừng lừa tôi! Não tôi còn chạy nhanh hơn cái kịch bản lởm của anh", Mai cảnh báo. "Chốc nữa kiểm tra biết đâu cô lại là cô chủ, ai dám lừa", Cương đáp.

Dù kết quả có đúng hay không, Lão Công vẫn luôn nghi ngờ về sự có mặt đầy tình cờ của Mai ở thời điểm này. Bởi xét về mặt tâm lý, Mai chắc chắn rất hận lão. Thêm vào đó, Mai rất yêu mẹ và bà lại không muốn con gái liên quan gì tới Lão Công. Chính vì vậy, việc Mai lao đến muốn nhận bố bằng bất cứ giá nào khiến lão nghi ngờ cô có sự sắp đặt trước. Cũng vì lý do này, mọi động thái của Mai luôn bị Lão Công giám sát.

Ở diễn biến khác, Mai về quê theo yêu cầu của mẹ và hai người bị kẻ lạ mặt khống chế để hỏi một vài thông tin về Lão Công. Trong khi Lão Công cầm trong tay kết quả xét nghiệm ADN thì cũng là lúc Mai gặp nguy hiểm.

Mai là con ruột của Lão Công? Cương 'đen' sẽ kịp thời cứu Mai? Diễn biến chi tiết Lửa trắng tập 5 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.