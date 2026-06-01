Ngày 1/6, Sinchew đưa tin đêm nhạc Super Hero Live Concert với sự tham gia của Trương Tín Triết, Trương Thiều Hàm, Quang Lương và A Đỗ đã phải hủy sát giờ diễn do thời tiết.

Theo truyền thông Trung Quốc, Cáp Nhĩ Tân hứng chịu gió giật cấp 12 kèm giông lốc, mưa đá và bão cát. Thời tiết khắc nghiệt khiến sân khấu, hệ thống âm thanh và nhiều thiết bị tại địa điểm tổ chức bị đổ sập, trong khi hàng ghế khán giả bị gió cuốn bay.

Một nữ khán giả cho biết cô cùng 3 người bạn vừa ổn định chỗ ngồi khoảng 5 phút thì sự cố xảy ra. Một người trong nhóm bị gió quật ngã, trong khi một nam khán giả khác bị chụp đèn từ trên cao rơi trúng lưng. Ngoài ra còn có người bị vật sắc làm rách quần.

Nhiều khán giả phải nằm rạp xuống đất để tránh nguy hiểm. Cảnh sát sau đó có mặt tại hiện trường để ghi nhận thương tích và khuyến cáo những người bị ảnh hưởng giữ lại bằng chứng nhằm bảo vệ quyền lợi.

Theo một số người tham dự, có khán giả chỉ còn cách địa điểm tổ chức khoảng 800m mới biết chương trình đã bị hủy, khiến không ít người bức xúc.

Ban tổ chức đã 2 lần đăng thư xin lỗi và xác nhận sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến việc đi lại, lưu trú của khán giả. Đêm nhạc cũng được thông báo dời sang ngày 4/5/2027 với dàn nghệ sĩ và danh sách ca khúc giữ nguyên như kế hoạch ban đầu.

Sau khi biết tin chương trình bị hủy, ca sĩ Trương Tín Triết và Trương Thiều Hàm đều đăng bài trên mạng xã hội, kêu gọi người hâm mộ đặt sự an toàn lên hàng đầu, đồng thời gửi lời chúc những khán giả bị thương sớm hồi phục.

