Dưới bàn tay dàn dựng của bộ đôi đạo diễn quốc tế Beverly và Rebecca Blankenship, các nghệ sĩ Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam đã mang đến La Traviata dòng chảy cảm xúc mãnh liệt và sức sống hoàn toàn mới mẻ.

Khi tấm màn nhung mở ra, khán giả như được quay lại Paris thế kỷ XIX.

Trong phòng khách sáng rực ánh đèn, bản Libiamo ne’ lieti calici (Hãy cùng uống những ly rượu vui) vang lên, khắc họa thế giới phù hoa.

Giọng tenor Thanh Bình (vai Alfredo) cất lên aria Un dì, felice, eterea - giai điệu dịu dàng như lời tỏ tình khát khao mà dè dặt.

Soprano Lan Nhung (vai Violetta) trình diễn aria Sempre libera với những nốt cao chói sáng, tiết tấu nhanh thể hiện sự giằng xé giữa tự do và tình yêu.

Ở màn 2, không gian sân khấu dần lắng lại trong hạnh phúc mong manh của đôi tình nhân ở ngoại ô.

Aria Pura siccome un angelo của nghệ sĩ Khắc Hòa (vai người cha Giorgio Germont) vang lên vừa nghiêm khắc vừa đầy trắc ẩn, đẩy bi kịch lên đến cao trào.

Trở lại Paris, Alfredo, trong cơn giận dữ, sỉ nhục Violetta giữa đám đông. Âm nhạc dồn dập, ánh sáng chói chang, phơi bày sự tàn nhẫn của con người.

Ở hồi cuối, giữa ánh sáng mờ ảo, tiếng violin dẫn vào aria Addio del passato. Violetta buông lời từ biệt cuộc đời trong cô độc.

Alfredo ôm Violetta vào lòng trong khoảnh khắc cuối. Giai điệu Verdi khép lại bằng nốt nhạc ấm áp, chan chứa tình người.

La Traviata khép lại, nhưng dư âm khiến người xem thổn thức.

Sự trở lại của La Traviata không chỉ “đánh thức” tình yêu với opera mà còn tiếp nối hành trình lan tỏa “thanh âm tinh hoa” mà ROX Group là một trong những đơn vị đồng hành. ROX Group tin rằng nghệ thuật là ngôn ngữ của tâm hồn, kết nối cộng đồng và lan tỏa những giá trị nhân văn đẹp đẽ.

Lệ Thanh