The Light of Melody quy tụ những giọng ca lừng danh trên sân khấu opera thế giới: Marcelo Álvarez, Kathryn Lewek và Joseph Calleja. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của NSND Bùi Công Duy, nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, Hợp xướng Phương Nam và Gió Xanh mang đến một không gian trình diễn ấn tượng, nơi kỹ thuật hát đỉnh cao kết hợp cùng cảm xúc sâu lắng đã chạm tới trái tim người nghe.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Khán giả được dẫn dắt qua hành trình lịch sử của opera thế giới với những tác phẩm bất hủ của Verdi, Puccini, Bellini, Giordano… Những khúc aria quen thuộc như những chương thơ hùng tráng, đắm say, đậm chất kịch tính được thổi hồn bởi những nghệ sĩ hàng đầu, không chỉ bằng giọng hát mà còn qua sự am hiểu sâu sắc về cấu trúc, phong cách, lối xử lý giàu cá tính.

Nghệ sĩ Joseph Calleja.

Joseph Calleja - giọng tenor đến từ Malta là một ngôi sao sáng khác trong bức tranh âm thanh ấy. Chất giọng ấm áp, giàu rung động với âm sắc cổ điển đặc trưng, Calleja mang đến phong cách hát gần gũi, khiến người nghe dễ dàng cảm nhận được nội tâm nhân vật qua Ah Tout et bien fini: Ô Souverain from opera Le Cid (Jules Massenet), Granada (Agustin Lara)...

Trái ngược với chất giọng đậm chất trữ tình của Álvarez, Kathryn Lewek mang đến sắc thái kỳ ảo với chất soprano sáng, sắc và độ cao cực kỳ ấn tượng qua màn song ca cùng Joseph Calleja với tác phẩm Caro Nome from opera Rigoletto (Giuseppe Verdi), Sempre libera from opera La Traviata (Giuseppe Verdi)...

Lewek đưa khán giả chạm tới những nốt cao tưởng như bất khả thi nhưng không bao giờ phô diễn khô cứng. Mỗi lần ngân lên, cô khéo léo pha trộn giữa kỹ thuật chuẩn xác và sự biểu cảm đầy mê hoặc.

Kathryn Lewek song ca cùng Joseph Calleja.

Marcelo Álvarez - một trong những tên tuổi sáng giá nhất của opera đương đại với chất giọng tenor giàu nội lực, âm sắc vang sáng và cách xử lý tinh tế trong từng nhấn nhá qua loạt tác phẩm La Milonga del trovador (Astor Piazzolla), Nessun Dorma from opera Turandot (Giacomo Puccini)...

Nghệ sĩ Marcelo Álvarez.

Trong khung nền âm nhạc ấy, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh đã làm tròn vai trò "người kể chuyện", khi mềm mại nâng đỡ các ca sĩ lúc cần và mạnh mẽ dẫn dắt khi âm nhạc cần bứt phá.

NSND Bùi Công Duy.

NSND Bùi Công Duy với phần solo violin Je Veux Vivre from opera Romeo and Julliet (Charles Gounod), Song to the Moon from opera Rusalka (Antonin Dvorak) ngọt ngào, tinh tế thêm một lần khẳng định vị thế nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam trong dòng nhạc cổ điển. Hợp xướng Phương Nam và Gió Xanh đóng vai trò như bức nền đồng thanh, làm đầy và cộng hưởng cho bức tranh thanh âm trở nên trọn vẹn.

Ảnh: BTC