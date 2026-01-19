Không nằm ngoài dự đoán, phim Con kể ba nghe - dự án điện ảnh thuộc thể loại tâm lý gia đình do đạo diễn trẻ Đỗ Quốc Trung thực hiện cùng sự đồng hành Trần Thanh Huy với vai trò giám đốc sáng tạo và diễn viên Kiều Minh Tuấn đã leo lên vị trí số 1 phòng vé cuối tuần qua.

Phim đã có suất chiếu sớm vào ngày 14 và 15/1 và chính thức phát hành rộng rãi tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 16/1. Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính tới 8h ngày 19/1, Con kể ba nghe đã thu 33 tỷ đồng. Riêng dịp cuối tuần qua, phim mang về 23 tỷ đồng cho nhà sản xuất với 257.118 vé bán ra từ 8.610 suất chiếu.

Kiều Minh Tuấn trong "Con kể ba nghe". Ảnh: NSX

Con kể ba nghe theo chân một nghệ sĩ xiếc đi trên dây và cậu con trai khép kín trong hành trình tìm lại sự kết nối đã đánh mất. Giữa ánh đèn rực rỡ nhưng đầy mong manh của sân khấu xiếc, hai cha con dần mở lòng, chữa lành những tổn thương cũ. Bộ phim vừa tôn vinh nghề xiếc Việt Nam vừa nhắc nhớ những giá trị gia đình trong nhịp sống hiện đại.

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh đánh giá cao bộ phim ở những cảnh quay “chịu chơi” về xiếc - một thế giới vừa mạo hiểm nhưng cũng đầy màu sắc và phấn khích, cùng những dụng ý nghệ thuật được đan cài khéo léo trong suốt mạch phim.

Quán quân tuần trước - Thiên đường máu bị đẩy xuống vị trí thứ 2 với doanh thu giảm sâu. Phim chỉ thu 7,3 tỷ đồng cuối tuần qua song hiện đã đạt 118,5 tỷ sau 17 ngày ra rạp.

Bom tấn Avatar 3 về thứ 3 với 5 tỷ đồng và hiện đã bỏ túi 280 tỷ tại thị trường Việt Nam, theo thống kê của Box Office Vietnam.

Phim kinh dị 18+ 28 năm sau: Ngôi đền tử thần rất hot ở thị trường Bắc Mỹ nhưng là thể loại ít được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam nên chỉ thu 2,6 tỷ đồng khi ra rạp cuối tuần qua.

Trong khi đó, bom tấn hoạt hình Zootopia: Phi vụ động trời 2 vững chắc ở vị trí thứ 4 phòng vé cùng 1,8 tỷ đồng. Hiện doanh thu của phim tại thị trường Việt Nam đã vượt 232 tỷ đồng.

Phim Ai thương ai mến của Thu Trang bị đẩy xuống vị trí thứ 8 phòng vé cuối tuần qua và hiện thu chưa đầy 28 tỷ đồng.

Trailer phim "Ba kể con nghe"