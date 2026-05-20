Ngày 20/5, ca sĩ Tuấn Hưng giới thiệu liveshow đặc biệt mang tên Góc ban công 2026 - Vệt nắng, diễn ra lúc 20h ngày 13/6/2026 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).

Với Tuấn Hưng, Góc ban công từ lâu không chỉ là tên một chương trình âm nhạc, đó là dấu ấn đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của anh. Tất cả bắt đầu từ những đêm hát ngẫu hứng trên ban công trên căn nhà ở phố Hàng Khay, nơi hàng nghìn khán giả từng đứng kín phố đi bộ để lắng nghe anh biểu diễn. Từ một cuộc gặp gỡ đầy cảm hứng, Góc ban công dần trở thành không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân của nam ca sĩ.

Trong liveshow lần này, khán giả sẽ gặp lại một Tuấn Hưng vẫn đầy lửa trên sân khấu nhưng sâu lắng và từng trải hơn sau nhiều thăng trầm của cuộc sống.

Đặc biệt, Góc ban công 2026 - Vệt nắng còn là cuộc hội ngộ của những người bạn, những tri kỷ âm nhạc đã đồng hành cùng Tuấn Hưng qua nhiều dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp và cuộc đời: Ban nhạc Quả Dưa Hấu, ca sĩ Phúc Tiệp, Lệ Quyên, Đăng Khôi, Hà Anh, Trần Mạnh Cường...

Đặc biệt, ca sĩ Phúc Tiệp mang màu giọng và dòng nhạc hoàn toàn khác so với các nghệ sĩ khác.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Phúc Tiệp cho biết, khi nhận lời tham gia đêm nhạc cùng Tuấn Hưng, nam ca sĩ xác định phải lựa chọn những tác phẩm vừa phù hợp với màu sắc âm nhạc của mình, vừa tạo được sự kết nối với đông đảo khán giả.

Điều bất ngờ nhất của chương trình chính là màn song ca giữa Phúc Tiệp và Tuấn Hưng – sự kết hợp mà theo chính nam ca sĩ, có thể khiến khán giả “sốc” vì quá khác biệt. Thay vì chọn những ca khúc quen thuộc gắn với tên tuổi của mỗi người, cả hai quyết định thể hiện một sáng tác nổi tiếng với bản phối hoàn toàn mới, pha trộn giữa pop, rock và chất liệu điện tử hiện đại.

"Bài toán khó nhất là phải tìm được điểm giao thoa giữa hai giọng hát. Mỗi người vẫn phải giữ được cá tính riêng nhưng đồng thời phải tiết chế để hòa quyện với nhau", Phúc Tiệp nói.

Nam ca sĩ cho rằng sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ thuộc những phong cách khác biệt luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng cũng tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. Với anh, bản lĩnh của người nghệ sĩ được thể hiện ở việc dám bước ra khỏi vùng an toàn để thử nghiệm những điều mới mẻ.

Phúc Tiệp và Tuấn Hưng vốn có mối quan hệ thân thiết ngoài đời, cùng chung niềm đam mê âm nhạc và thể thao. Chính sự thấu hiểu về tính cách và quan điểm nghệ thuật giúp cả hai dễ dàng tìm được tiếng nói chung trong quá trình tập luyện.

Phúc Tiệp kể từng xuất hiện trong một đêm nhạc của Tuấn Hưng trước khoảng 300-400 khán giả. Khi giọng của Tuấn Hưng cất lên hòa với giọng của Phúc Tiệp, khán giả đã bị "sốc". Vì thế, anh cũng tự tin ở lần tái hợp này tiếp tục khiến khán giả bất ngờ.

"Trên sân khấu, nghệ sĩ phải dám làm mới mình. Nếu ai cũng sợ thay đổi sẽ không bao giờ có những màn kết hợp thú vị'', Phúc Tiệp chia sẻ.

Liveshow cũng đánh dấu màn tái ngộ giữa Tuấn Hưng và Lệ Quyên, người được nam ca sĩ gọi là "người tình âm nhạc" ăn ý nhất của mình.

Chương trình còn có sự tham gia của rocker Đỗ Hoàng Hiệp, gương mặt gây chú ý từ Anh trai vượt ngàn chông gai. Mang tinh thần rock mạnh mẽ nhưng giàu cảm xúc, Hoàng Hiệp để lại dấu ấn bởi nguồn năng lượng máu lửa và phong cách biểu diễn bùng cháy trên sân khấu.

Một màu sắc khác của đêm nhạc là Đăng Khôi, gương mặt khác cũng nhận được nhiều tình cảm từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Anh chinh phục khán giả bằng sự lịch lãm, ấm áp cùng những ca khúc gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ.

Mảnh ghép trẻ trung của chương trình là Trần Mạnh Cường, nghệ sĩ gây ấn tượng với những thử nghiệm làm mới chất liệu âm nhạc truyền thống bằng hơi thở đương đại. Cùng với đó là Hà Anh, nhạc sĩ được khán giả yêu mến qua những bản pop ballad giàu cảm xúc.