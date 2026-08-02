Tối 1/8 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình diễn ra concert Phao cứu sinh của ca sĩ Hương Tràm. Đây là concert cá nhân có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, đồng thời đánh dấu chương mới sau hành trình trở lại với album cùng tên.

Được xây dựng như một câu chuyện gồm 4 chương "Trở về - Đối diện - Buông - Trở lại", đêm diễn đưa khán giả đi qua nhiều tầng cảm xúc, kết nối âm nhạc, sân khấu và những trải nghiệm cá nhân của nữ ca sĩ trong suốt những năm vừa qua.

Hương Tràm ở phần mở màn.

Ở chương 1, ca khúc hit Em gái mưa được nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng khoác lên tấm áo mới với bản phối theo phong cách rock. Hương Tràm bốc lửa gây ấn tượng khoe giọng hát nội lực cùng những những vũ điệu sôi động với sự hỗ trợ của 40 vũ công.

Tiếp đó, Duyên mình lỡ nối tiếp với 21 chiếc quạt hai mặt đỏ - đen được mở, lật và ghép thành những hình tròn lớn quanh một chiếc bàn có đường kính 4m. Toàn bộ không gian được giữ trong ba màu trắng, đen và đỏ, tạo cảm giác kịch tính nhưng vẫn có độ tiết chế.

Rapper Phúc Du và Hương Tràm.

Hương Tràm khuấy động không khí cùng rapper Phúc Du trong ca khúc Em mong, Get out of your name. Nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới người em, người cộng sự đã viết lời rap cho rất nhiều ca khúc của cô.

Nếu chương đầu là cuộc gặp lại với quá khứ thì chương 2 giống như hành trình bước vào những góc tối nhất của nội tâm nơi Hương Tràm đối diện với những tổn thương từng khiến cô rời xa sân khấu. Đoạn phim chuyển chương sử dụng hình ảnh trắng đen qua khung cửa sổ, tạo cảm giác nhân vật đang bước vào căn phòng của ký ức.

'Em xinh' 52Hz kết hợp cùng Hương Tràm.

Ca khúc Đợi vang lên với chất giọng trong trẻo của 'Em xinh' 52Hz kết hợp cùng Hương Tràm. Sau đó Vạn vật như muốn ta bên nhau với 52Hz nối dài câu chuyện khi những linh hồn lần lượt được đánh thức. Set fire to the rain đưa sân khấu trở về với sự cô độc. Không có vũ công, Hương Tràm đứng một mình trong ánh sáng đỏ cam giữa hiệu ứng lửa, gió và những lớp chữ phủ kín màn hình. Sau hàng loạt cảnh diễn đông người, khoảng trống này giúp giọng hát của nữ ca sĩ trở lại thành trung tâm tuyệt đối.

Cùng với đó, khán giả vỡ òa khi được "dát vàng" với ca khúc Golden do Hương Tràm và Lâm Bảo Ngọc kết hợp. Trong phần giao lưu, khán giả còn được phen cười ồ lên khi Hương Tràm nói rằng cộng đồng mạng không đánh giá cao cô và Lâm Bảo Ngọc. Lâm Bảo Ngọc khẳng định thêm điều này là đúng bởi mỗi lần đi diễn cô đi giày 18cm còn Hương Tràm nói chỉ dùng giày 12cm.

Hương Tràm và Lâm Bảo Ngọc.

Nếu 2 chương đầu nói về trở về và đối diện, chương 3 đặt nhân vật vào quá trình buông bỏ. Hình ảnh khởi đầu là một thân cây lớn với phần rễ bò ra trên mặt sàn. Hương Tràm ngồi trong hốc cây, giữa không gian rừng rậm và ánh sáng xanh nhạt để trình diễn Ta còn thuộc về nhau - Cánh hoa tàn. Nữ ca sĩ gây bất ngờ khi có khoảnh khắc dùng kéo cắt một ít tóc của mình ngay trên sân khấu.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, nữ ca sĩ cho biết trong cuộc sống từng có giai đoạn cô bị mất ngủ triền miên và thường xuyên tự ngược đãi bản thân bằng cách tự xé da tay. Do vậy, hình ảnh cắt tóc của Hương Tràm khiến khán giả liên tưởng rằng cô đang muốn lột tả rõ hơn những tổn thương mà mình đối diện trong cuộc sống.

Hương Tràm đi chân trần đắm chìm trong các ca khúc.

Cũng trong chương này, Hương Tràm bỏ giày, đi chân đất để trình diễn toàn bộ các ca khúc. Hương Tràm chia sẻ đây giống như cách cô đã mạnh mẽ gỡ bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài để thực sự đứng trên đôi chân của mình trong hành trình tìm lại bản thân.

Ca khúc Ước anh nhiều nỗi buồn từng làm mưa làm gió cũng được Hương Tràm đổi sang phiên bản Ước anh nhiều niềm vui. Sau khi trình diễn ca khúc, cô cúi đầu, gửi lời cảm ơn tới khán giả và những người thân yêu, bạn bè đã luôn đồng hành cùng mình trong suốt quãng thời gian qua.

Khách mời nhạc sĩ - ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

Một trong những khách mời được mong chờ chính là ca sĩ - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Ngay tại sân khấu, Hương Tràm nhận định một nhạc sĩ thành công không phải số lượng viết ra mà số lần ca khúc chạm vào khán giả và Phan Mạnh Quỳnh là nhạc sĩ có nhiều bài hát hay mà cô rất thích.

Clip Hương Tràm chơi piano hát ca khúc ''Nước ngoài'' cùng Phan Mạnh Quỳnh:

Phan Mạnh Quỳnh mang tới 4 ca khúc Sau lời từ khước, Nước ngoài, Từ đó, Có chàng trai viết lên cây. Trong đó, Hương Tràm chơi đàn piano và song ca với Phan Mạnh Quỳnh ca khúc Nước ngoài.

Sau màn kết hợp, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh tiết lộ viết tặng một ca khúc cho Hương Tràm và nữ ca sĩ sẽ về quê Nghệ An quay MV trong thời gian tới.

Khách mời Thu Minh xuất hiện bên Hương Tràm.

Đặc biệt, sự xuất hiện của khách mời bí mật Thu Minh khiến khán giả vỡ oà vì sau Giọng hát Việt, Hương Tràm nhiều lần thổ lộ với báo chí cô luôn biết ơn đàn chị và mong một ngày tái ngộ.

Thu Minh xuất hiện rực lửa bên Hương Tràm.

Trong lần gặp này, Thu Minh cùng Hương Tràm song ca bản mashup Yêu mình anh - Với em là mãi mãi và ca khúc Hạt mưa vương vấn. Bên cạnh đó, Thu Minh còn hát một đoạn trong bài hát Bay nổi tiếng của cô với lời chúc dành cho Hương Tràm cũng luôn bay cao, bay xa như vậy.

Clip Thu Minh song ca với Hương Tràm:

Thu Minh hé lộ điều không ngờ rằng kể từ Giọng hát Việt đến nay đã 14 năm, cô luôn tự hào về người học trò của mình. "Với tôi, em mãi là baby. You're my baby", Thu Minh ôm Hương Tràm và nói.

Đáp lại những lời chia sẻ của đàn chị, Hương Tràm không giấu được sự xúc động khi nhắc lại hành trình của mình. “Sau Giọng hát Việt, em đã đi qua nhiều chặng đường, có thành công, có vấp ngã nhưng chưa bao giờ đi một mình. Mỗi lần em cần, chị đều ở đó lắng nghe, trả lời và động viên. Được chị gọi là ‘baby của chị’ đến hôm nay vẫn là một điều đặc biệt và quý giá với em. Em biết ơn chị vì đã luôn tin tưởng, yêu thương và dõi theo em suốt hành trình vừa qua” - Hương Tràm nghẹn ngào nói.

Hương Tràm và bố - NSND Tiến Dũng.

Điểm nhấn văn hóa của chương cuối nằm ở Gái Nghệ, tiết mục có sự tham gia của NSND Tiến Dũng - bố Hương Tràm. Chất liệu hò ví giặm được đặt cạnh ngôn ngữ trình diễn hiện đại với 60 vũ công, áo bóng đá Sông Lam Nghệ An, cá gỗ, hoa sen, tre, sông Lam, mái đình và những địa danh gắn với xứ Nghệ.

Nữ ca sĩ xúc động chia sẻ hình ảnh bố đạp xe đi hát các đám, các sự kiện trong vùng để lấy tiền lo cho gia đình đã in hằn trong tâm trí cô từ ngày con thơ bé. Sau này, hình ảnh đó trở thành động lực để cô vươn lên khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Năng lượng đêm diễn tiếp tục được đẩy lên bằng Say anh trước khi Cho em gần anh thêm chút nữa khép lại đêm diễn. 40 vũ công xuất hiện trong màu hồng rực rỡ, Hương Tràm tiến gần khán giả còn tên cô lần đầu được chiếu lớn trên màn hình trung tâm. Concert kết thúc bằng chính cái tên của người đã đi xuyên qua toàn bộ hành trình.

Clip: Thạch Thảo