Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 11745/VPCP-NN ngày 30/11/2025 gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình về việc hoàn thiện hồ sơ và ủy quyền ký Báo cáo trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư Chương trình MTQG.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và thống nhất nội dung hồ sơ trình với Bộ Dân tộc và Tôn giáo để hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình MTQG.

Về hồ sơ Báo cáo đề xuất, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, hợp lý ý kiến của các thành viên Chính phủ, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tại văn bản số 4665/TB-VPQH ngày 27/11/2025) và các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ; chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ, nội dung, thông tin số liệu và các nội dung tiếp thu, giải trình.

Sau khi tiếp thu đầy đủ ý kiến các thành viên Chính phủ và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, thống nhất nội dung hồ sơ trình với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình, Báo cáo của Chính phủ để gửi các cơ quan của Quốc hội, Quốc hội và chịu trách nhiệm giải trình trước các cơ quan của Quốc hội, Quốc hội.

Trước đó, tại Thông báo số 4665/TB-VPQH ngày 27/11/2025 của Văn phòng Quốc hội về Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2035, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Tờ trình của Chính phủ về chủ trương hợp nhất 3 Chương trình MTQG thành 1 Chương trình MTQG thực hiện trong giai đoạn 2026 – 2035, để tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, khắc phục tồn tại, hạn chế của giai đoạn trước.

Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý: cần thuyết minh rõ hơn việc hợp nhất, cách thức xử lý những tồn tại, hạn chế của giai đoạn trước, cơ chế bảo đảm không làm giảm chính sách, không gián đoạn hay giảm nguồn lực đầu tư cho Chương trình; quan điểm ưu tiên, tập trung nguồn lực đầu tư cho vùng DTTS và miền núi.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cơ quan chủ Chương trình, giao rõ cơ quan chủ trì từng hợp phần, nội dung và cơ quan phối hợp. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tích hợp từ 118 chính sách dân tộc, đề nghị Chính phủ cân nhắc, quan tâm giao bộ chuyên ngành quản lý nhà nước về dân tộc chủ trì, phối hợp các cơ quan hữu quan thực hiện hợp phần 2.

Thông báo cũng nêu rõ việc lưu ý rà soát, xác định rõ đối tượng thụ hưởng, bảo đảm rõ ràng, có trọng tâm; ưu tiên nguồn lực, tăng định mức phân bổ vốn cho các xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo, vùng đồng bào DTTS, miền núi.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu làm rõ căn cứ xây dựng tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình hợp nhất, có so sánh, tương thích và cân đối với 3 Chương trình của giai đoạn trước; nghiên cứu quy định rõ nguồn lực cho từng hợp phần; tính toán cơ cấu nguồn vốn và khả năng huy động, tránh mâu thuẫn giữa mục tiêu và nguồn lực…