Chiều 5/11, ông Nguyễn Khắc Hà - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 13 tại các điểm xung yếu, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại phường Nam Nha Trang, đoàn công tác kiểm tra cảng cá Hòn Rớ và thôn Thành Đạt (còn gọi là xóm Núi) - khu dân cư tự phát hình thành hàng chục năm bên sườn núi Hòn Rớ. Năm 2018, khu vực này từng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 11 người chết, nhiều người bị thương và hàng chục căn nhà hư hỏng, đổ sập.

Tàu thuyền tập trung về neo đậu tại cảng cá Hòn Rớ để tránh trú bão, chiều 5/11. Ảnh: X.N

Kiểm tra cảng cá Hòn Rớ, ông Nguyễn Khắc Hà chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn, nghiêm cấm người dân ở lại tàu khi bão đổ bộ. Ban quản lý cảng được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chằng, neo tàu đúng quy định và tạo điều kiện cho tàu tránh trú.

Liên quan vấn đề trên, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, toàn tỉnh hiện có 6.953 phương tiện khai thác thủy sản, trong đó 886 tàu với hơn 5.700 lao động đang hoạt động trên biển và đã được kêu gọi rời khỏi khu vực nguy hiểm. Riêng tại cảng cá Hòn Rớ, có hơn 310 tàu đã về neo đậu an toàn.

Dự kiến sáng mai, cảng cá sẽ đón thêm khoảng 30 tàu ngư dân về tránh trú bão. Đơn vị quản lý cảng đã bố trí lực lượng trực 24/24, sẵn sàng hỗ trợ ngư dân khi có sự cố và chuẩn bị các cụm phao để tàu thuyền neo đậu an toàn.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa dẫn đầu kiểm tra thực tế thôn Thành Đạt. Ảnh: X.N

Đoàn công tác tiếp tục kiểm tra thực tế hiện trạng nhà cửa, lắng nghe tâm tư người dân thôn Thành Đạt - khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở cao. Khu vực này hiện có hơn 185 hộ dân với khoảng 745 nhân khẩu sinh sống.

Ông Nguyễn Khắc Hà yêu cầu phường Nam Nha Trang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thông báo và sơ tán các hộ dân trong vùng nguy hiểm. Trong trường hợp cần thiết, phải thực hiện cưỡng chế sơ tán để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Ngoài ra, ông yêu cầu địa phương cần tổ chức nạo vét, khơi thông cống rãnh và dòng chảy để phòng ngừa những trận mưa lớn trong tương lai.

Thôn Thành Đạt nơi từng xảy ra sạt lở khiến 11 người chết, nhiều người bị thương. Ảnh: X.N

Về phía địa phương, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang, cho biết lực lượng chức năng đã thông báo, vận động người dân sơ tán khỏi khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn.

Theo ông Minh, địa phương đang chuẩn bị phương án sơ tán dân ở khu vực trên vào sáng mai (ngày 6/11). Việc sơ tán được lên kế hoạch chia thành 2 đợt và hoàn thành trước 12h cùng ngày, ưu tiên sơ tán các vị trí có nguy cơ cao.

Người dân Khánh Hòa chằng chống nhà cửa phòng tránh bão số 13. Ảnh: X.N

Về công tác ứng phó bão, sáng 5/11, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký công điện khẩn về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi, yêu cầu nghiêm túc thực hiện các chỉ thị để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trong mùa bão.

Trong ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định thành lập 9 tổ công tác và phân công địa bàn phụ trách triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.