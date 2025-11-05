Sáng sớm nay (5/11), bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 4h sáng nay (5/11), vị trí tâm bão Kalmaegi cách đảo Song Tử Tây khoảng 560km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16.
Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm.
Trong 24 giờ tới, bão vẫn di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h. Đến 4h sáng mai (6/11), vị trí tâm bão cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 550km về phía Đông Đông Nam với cường độ tăng đến cấp 14, giật cấp 17.
24 giờ tiếp theo, bão số 13 Kalmaegi giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển, đổ bộ vào đất liền nước ta. Đến 4h ngày 7/11, vị trí tâm bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với cường độ cấp 9-10, giật cấp 12 và suy yếu dần.
Như vậy, ngay sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển rất nhanh, mỗi giờ đi được khoảng 25km, hướng di chuyển ổn định Tây Tây Bắc; và ảnh hưởng đến đất liền rất sớm. Từ đêm 6/11, chỉ khoảng hai ngày sau khi vào Biển Đông, bão bắt đầu tác động trực tiếp đến đất liền.
Cụ thể, do ảnh hưởng của bão số 13, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m; biển động dữ dội.
Từ gần sáng 6/11, vùng biển từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17; vùng ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão cao 6-8m; biển động dữ dội.
Khu vực ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6m.
Đáng lưu ý, từ chiều tối 6/11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14-15.
Từ tối và đêm 6/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Đồng thời, từ 6-7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt. Từ 8/11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.
Tiếp đó, từ 7-8/11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).
Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.