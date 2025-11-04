Cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa gia cố nhà trước cơn bão. Ảnh: Ngọc Ánh

Ngày 4/11, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã triển khai các biện pháp cấp bách, chủ động ứng phó với bão Kalmaegi (dự kiến trở thành cơn bão số 13 vào sáng sớm 5/11), nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện và khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng, đặc biệt là đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Trước diễn biến phức tạp của bão, các đơn vị đóng quân ở đặc khu Trường Sa đã rà soát, củng cố công trình phòng, chống thiên tai, chằng chống nhà cửa, trường học. Ngoài ra, lương thực, nước ngọt và các loại thuốc chữa bệnh đã được các đơn vị chuẩn bị kỹ để phục vụ người dân trong trường hợp bão đổ bộ. Lực lượng cũng sẵn sàng ứng trực 24/24h để hỗ trợ tàu thuyền neo đậu an toàn khi thời tiết xấu.

Cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị chỗ nghỉ, khu vực ăn uống cho ngư dân vào tránh trú bão tại các đảo. Ảnh: Ngọc Ánh

Lữ đoàn 146 đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng trên các đảo thống nhất phương án ứng phó, kịp thời kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn.

Đến nay, hơn 300 tàu thuyền với khoảng 3.000 ngư dân hoạt động trên biển đã được kêu gọi, hướng dẫn đưa vào các đảo có âu tàu, như đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa… để tránh trú. Hơn 20.000 lít nước ngọt cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu, nơi nghỉ ngơi được bố trí cho ngư dân trong thời gian trú ẩn.

Lực lượng chức năng hướng dẫn tàu cá neo đậu vào âu tàu ở đặc khu Trường Sa để tránh trú bão. Ảnh: Ngọc Ánh

Lo ngại bão số 13 sẽ đổ bộ vào địa phương, tỉnh Khánh Hòa lên kế hoạch ứng phó. Theo thống kê, toàn tỉnh có 3.451 bè, 106.406 lồng và 8.331 lao động. Chính quyền đã tuyên truyền, vận động các hộ nuôi trồng thủy sản thu hoạch sản phẩm đạt kích cỡ thương phẩm và chuẩn bị phương án di dời người lao động về nơi an toàn khi cần.

Chiều 4/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng đêm 4 đến rạng ngày 5/11, bão Kalmaegi sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13. Cường độ bão có thể đạt trên cấp 14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Các đơn vị liên quan phải thông báo cho ngư dân và các hộ nuôi trồng thủy sản ngừng mọi hoạt động đánh bắt, vận chuyển và lưu thông trên biển phải trở về bờ trước 12h ngày 6/11, cho đến khi hết bão.

Người dân ở Khánh Hòa chằng chống nhà cửa. Ảnh: X.N

Hiện, tỉnh Khánh Hòa có 6.953 phương tiện, trong đó 886 tàu đang hoạt động trên biển với 5.717 lao động. Không có phương tiện nào ở khu vực nguy hiểm. UBND tỉnh đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương kêu gọi tàu, thuyền còn hoạt động trên biển trở vào bờ hoặc tìm chỗ tránh, trú bão an toàn trước 10h ngày 5/11.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư các dự án tổ chức rà soát, kiểm tra các cần cẩu, chủ động thực hiện tháo dỡ, hoặc hạ thấp cao độ các cần cẩu, phương tiện thi công khi cần thiết.

Tàu cá ngư dân cập bến, neo đậu tránh bão Kalmaegi ở Khánh Hòa. Ảnh: X.N

Còn đơn vị quản lý đường bộ tập trung rà soát các tuyến đường, triển khai sửa chữa để đảm bảo giao thông; theo dõi tình hình giao thông trên các tuyến quốc lộ, thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương khi có tình huống nguy hiểm.