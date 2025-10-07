Phái đoàn Việt Nam tại LHQ

Ngày 6/10, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Hội đồng Bảo an đã tổ chức Phiên thảo luận mở thường niên về chủ đề “Phụ nữ, hòa bình và an ninh”, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thông qua Nghị quyết 1325.

Phiên họp do Nga - Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 10/2025 - chủ trì, thu hút sự tham gia phát biểu của gần 90 quốc gia thành viên.

Trong phát biểu dẫn đề, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo 1/4 thập kỷ sau khi Nghị quyết về chủ đề trên (Nghị quyết 1325) được thông qua, nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới đang bị đang bị thử thách nghiêm trọng giữa làn sóng xung đột toàn cầu.

Hiện nay có tới 676 triệu phụ nữ sống gần các khu vực xung đột – con số cao nhất kể từ thập niên 1990. Tổng Thư ký kêu gọi các quốc gia bảo đảm ít nhất 15% ngân sách cho hòa bình được dành cho thúc đẩy bình đẳng giới, tăng số lượng nữ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, và bảo đảm vai trò của phụ nữ trong mọi giai đoạn của tiến trình hòa bình.

Phụ nữ Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

Trong bối cảnh 25 năm sau Nghị quyết 1325, phụ nữ và trẻ em gái vẫn là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của xung đột, trong khi tiếng nói của họ vẫn còn hạn chế trong các tiến trình hòa bình, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định ngăn ngừa và giải quyết gốc rễ xung đột là biện pháp bảo vệ tốt nhất; nhấn mạnh cần đặt phụ nữ ở trung tâm của các hoạt động gìn giữ hòa bình, hòa giải và tái thiết sau chiến tranh; đồng thời cần mở rộng cơ hội việc làm, tiếp cận tài chính, công nghệ số và bảo đảm an sinh xã hội cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên khẳng định phụ nữ Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, từ các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc đến công cuộc tái thiết, xây dựng và phát triển đất nước.

Từ Nghị quyết 1889 (2009) của Hội đồng Bảo an về vai trò của phụ nữ trong bối cảnh hậu xung đột đến Cam kết Hành động Hà Nội năm 2020, Việt Nam luôn tích cực và kiên định thúc đẩy Chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh, giữ vững cam kết tạo điều kiện để phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà còn là kiến trúc sư của nền hòa bình bền vững.

Việc thông qua Chương trình hành động quốc gia đầu tiên về phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024 - 2030 đánh dấu bước tiến quan trọng của Việt Nam về thúc đẩy bình đẳng giới, trong lĩnh vực hòa bình và an ninh ở cấp độ quốc gia cũng như khu vực và quốc tế.

Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong ủng hộ nỗ lực của Liên hợp quốc thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò, sự tham gia của phụ nữ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình. Công sứ cho biết, kể từ năm 2014, Việt Nam đã cử hơn 1.000 sĩ quan quân đội và cảnh sát tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình trên toàn thế giới, trong đó 16% là phụ nữ - cao hơn đáng kể mức trung bình của Liên hợp quốc.

Đặc biệt, các nữ cảnh sát gìn giữ hoà bình của Việt Nam đã phát huy tốt khả năng gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng và củng cố lòng tin giữa các bên trong xung đột và cộng đồng bản địa với lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, hỗ trợ hiệu quả các nạn nhân của bạo lực về giới, qua đó đóng góp tích cực vào các nỗ lực giải quyết xung đột và xây dựng hoà bình theo hướng bền vững.