Ông Nguyễn Huy Hữu, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khang Thọ Hưng cho biết: Thôn đã đạt và duy trì tốt nhiều tiêu chí như quy hoạch – hạ tầng, thu nhập, an ninh trật tự, văn hóa – xã hội, hệ thống chính trị vững mạnh. Tuy nhiên, một số tiêu chí như: giao thông, văn hóa và môi trường vẫn chưa hoàn thiện do nguồn kinh phí còn hạn hẹp. Hiện thôn đang tiếp tục triển khai các hạng mục đường giao thông, hệ thống cống – rãnh thoát nước, tuyến đường hoa và chỉnh trang cảnh quan môi trường.

Diện tích sản xuất rau màu tập trung, quy mô lớn tại thôn Khang Thọ Hưng.

Thời gian qua, Ban Phát triển thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp, huy động xã hội hóa, chỉnh trang đường làng, khuôn viên nhà văn hóa, hệ thống khẩu hiệu, loa truyền thanh… góp phần đổi thay diện mạo nông thôn. Thôn cũng đề xuất UBND xã quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí để sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Tại buổi làm việc, các ý kiến của đại biểu và nhân dân đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, thống nhất cao; đề nghị thành lập các tổ vận động cụ thể, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng tiêu chí, kiểm tra thường xuyên và bổ sung kịp thời.

Tổ công tác và các phòng chuyên môn của xã Hoằng Hoá đã phân tích rõ từng tiêu chí, định hướng các giải pháp phù hợp; đề nghị Ban Phát triển thôn Khang Thọ Hưng phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, huy động sức dân, gắn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn”.

Kết luận buổi làm việc, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Hóa đề nghị Ban Phát triển thôn cần rà soát, cụ thể hóa kế hoạch, xác định rõ lộ trình hoàn thành từng tiêu chí trong quý IV/2025, đồng thời phát huy sức dân, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của xã, sớm hoàn thiện toàn bộ các hạng mục còn lại.

Cùng với đó, tổ công tác xã và các phòng, ngành liên quan thường xuyên bám sát cơ sở, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ thôn trong quá trình triển khai, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đúng quy định, góp phần đưa Khang Thọ Hưng sớm về đích thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025.