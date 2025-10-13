Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, người nông dân xã Khúc Thừa Dụ, TP Hải Phòng phát huy vai trò chủ thể, tích cực hưởng ứng và lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”.

Hội Nông dân xã đã tổ chức hàng trăm buổi sinh hoạt, hội nghị, tập huấn, thu hút hàng nghìn lượt hội viên tham gia. Nhiều hội viên mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, các chi hội, tổ hội nghề nghiệp được thành lập theo phương châm “5 tự, 5 cùng”, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể.

Nhiều hội viên mạnh dạn cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Nhiều mô hình sản xuất đạt thu nhập từ 200 – 500 triệu đồng/năm, hàng trăm hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Hội viên nông dân cũng tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể như đóng góp hàng nghìn ngày công, hiến hàng nghìn mét vuông đất và hàng tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn. Các mô hình “Đường hoa”, “Đường sáng – xanh – sạch – đẹp” được triển khai hiệu quả, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã chủ động tham gia giám sát, phản biện xã hội và triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh cộng đồng.

Đến nay, toàn xã có trên 90% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 17/17 thôn duy trì và giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”. Thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, năm 2025 ước đạt 79 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,79%.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã Khúc Thừa Dụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất. Đồng thời, tham gia tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của địa phương; nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng hình ảnh người nông dân hiện đại, văn minh.