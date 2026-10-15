Trong nghị quyết vừa được thông qua, Khánh Hòa sẽ chi hơn 108 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho gần 80.000 người dân tộc thiểu số.

Ngày 15/10, tại kỳ họp thứ 3 của HĐND tỉnh Khánh Hòa, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết về “Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số (DTTS) tại các thôn, tổ dân phố, xã phường không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

Nghị quyết mới tập trung hỗ trợ toàn diện cho nhóm yếu thế là người DTTS sinh sống tại các thôn, tổ dân phố, xã, phường không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (không gồm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo).

Dựa trên số liệu rà soát thực tế từ Sở Dân tộc và Tôn giáo, toàn tỉnh hiện có 79.585 người dân tộc thiểu số thuộc diện hưởng chính sách.

Điểm đột phá của nghị quyết này là quy định ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho toàn bộ gần 80.000 người DTTS.

Hiện, tỉnh Khánh Hòa đã chuẩn bị nguồn lực tài chính để thực hiện nghị quyết trên. Trong 3 tháng cuối năm 2026, kinh phí dự kiến để cấp thẻ BHYT cho gần 80.000 người là hơn 27,1 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương chủ động gánh hơn 25,4 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách trung ương hỗ trợ.

Trong các năm tiếp theo, tổng kinh phí duy trì chính sách này sẽ vượt 108 tỷ đồng mỗi năm. Đồng thời, tỉnh Khánh Hòa sẽ trích gần 102 tỷ đồng từ ngân sách địa phương mỗi năm (ngoài ra còn hơn 6,8 tỷ đồng từ trung ương) để bảo vệ lưới an sinh y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh.

Ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tại kỳ họp ngày 15/10. Ảnh: Xuân Ngọc

Đảm bảo quyền lợi y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Trao đổi với PV Báo VietNamNet, ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, cho biết chính sách hỗ trợ BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP sẽ chính thức hết hiệu trong năm nay. Nếu không kịp thời ban hành nghị quyết mới, hàng chục nghìn người dân sẽ mất quyền lợi khám chữa bệnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, đe dọa an sinh xã hội của địa phương.

Theo ông Khoa, trong bối cảnh chính sách hỗ trợ BHYT hiện hành sắp hết hiệu lực, tỉnh khẩn trương xây dựng nghị quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho hàng chục nghìn đồng bào dân tộc thiểu số.

Vì thế, Sở Y tế chủ trì, khẩn trương tham mưu xây dựng dự thảo nghị quyết mới theo thủ tục rút gọn, đảm bảo tính đồng bộ ngay sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. “Mục tiêu của tỉnh là giữ vững 'phao cứu sinh' y tế, nâng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh vượt mốc 96% trong năm 2026 và hướng tới BHYT toàn dân vào năm 2030”, ông Khoa nói.

Đồng thời, ông chia sẻ thêm rằng, với nghị quyết vừa được thông qua, địa phương sẽ chi hơn 108 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, góp phần giữ vững mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân và đảm bảo an sinh xã hội.



