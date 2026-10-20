Giải chạy tại vịnh Vĩnh Hy (Khánh Hoà) diễn ra ngày 21/11, với 3 cự ly và tổng giải thưởng 100 triệu đồng.

Giải chạy Vĩnh Hải Run - Vĩnh Hy Cup 2026 mở cổng đăng ký từ 25/9 đến hết 11/11. Đường đua khởi tranh lúc 16h30 ngày 21/11 tại Làng du lịch Vĩnh Hy (Khánh Hoà).

Đường chạy của giải. Ảnh: BTC

Giải có 3 cự ly 5km, 10km và 16km, dành cho vận động viên nam, nữ từ 18 tuổi trở lên. Ban tổ chức dự kiến đón khoảng 800 người chạy cùng hơn 200 đại biểu, khách mời và lực lượng hỗ trợ chuyên môn. Tổng giá trị giải thưởng là 100 triệu đồng.

Thông điệp của giải là “Chạy giữa biển xanh - Khám phá Vĩnh Hải - Kết nối cộng đồng”. Ngoài đường chạy, chương trình còn có đêm nhạc giao lưu, tạo dịp gặp gỡ giữa vận động viên, du khách, doanh nghiệp và người dân địa phương.

Giải chạy nằm trong nỗ lực quảng bá du lịch của xã Vĩnh Hải, hướng tới việc giữ chân du khách lâu hơn để khám phá cảnh quan, ẩm thực và đời sống làng chài. Năm 2025, địa phương từng tổ chức Tuần lễ văn hóa - du lịch Vĩnh Hy - Khánh Hòa với mục tiêu tương tự.

Mỹ Nhụy