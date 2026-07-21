Việc kiện toàn bộ máy chỉ đạo được kỳ vọng sẽ tạo sự thống nhất trong điều hành, đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, đồng thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với người dân, góp phần giảm nghèo thông tin, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong bối cảnh nhiều chính sách mới liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai, việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn sẽ góp phần khắc phục tình trạng người dân chưa tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách.

Khắc phục tình trạng người dân chưa tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo gồm 21 thành viên, do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng làm Trưởng ban. Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, giữ cương vị Phó Trưởng ban Thường trực; các đồng chí Trịnh Minh Hoàng và Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, điều phối, xử lý các công việc liên quan đến quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030, đồng thời chuẩn bị các nội dung để bảo đảm việc triển khai hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo không chỉ đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước mà còn tạo đầu mối thống nhất trong phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương. Đây được xem là nền tảng quan trọng để các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều chính sách mới liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai, việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn sẽ góp phần khắc phục tình trạng người dân Khánh Hòa chưa tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách. Khi thông tin được truyền tải kịp thời, minh bạch và dễ hiểu, người dân sẽ chủ động hơn trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ, qua đó giảm nghèo thông tin và nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo quyết định, Sở Tài chính là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy hiện có để thực hiện nhiệm vụ giúp việc. Đồng thời, Sở là đầu mối tổng hợp, theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện chung các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định; phối hợp với các cơ quan thường trực từng chương trình trong tham mưu Ban Chỉ đạo xử lý các nhiệm vụ liên ngành thuộc thẩm quyền.

Trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I (2026-2030), Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa được giao là cơ quan thường trực đối với Hợp phần I.

Sở có trách nhiệm trực tiếp tham mưu giúp UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo chỉ đạo triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, dự án thuộc hợp phần này; đồng thời chủ trì tổng hợp tình hình thực hiện, xây dựng báo cáo chung và phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình.

"Rõ đơn vị, rõ trách nhiệm, Sở Dân tộc và Tôn giáo được giao chủ trì tham mưu"

Đối với Hợp phần II, Sở Dân tộc và Tôn giáo được giao chủ trì tham mưu giúp UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo chỉ đạo triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ và dự án thuộc phạm vi phụ trách. Đây là hợp phần có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác dân tộc và tôn giáo, tập trung bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận đầy đủ các chính sách của Nhà nước.

Theo quyết định, Sở Dân tộc và Tôn giáo có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong tổng hợp tình hình thực hiện chương trình; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu và kết quả triển khai Hợp phần II để phục vụ công tác báo cáo theo quy định.

Việc phân công rõ trách nhiệm giữa hai cơ quan thường trực được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng quản lý, tránh chồng chéo trong tổ chức thực hiện, đồng thời bảo đảm các chính sách về công tác dân tộc và tôn giáo được triển khai thống nhất, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Đây cũng là điều kiện quan trọng để các hoạt động truyền thông chính sách được thực hiện hiệu quả, giúp người dân hiểu đúng, hiểu đủ về quyền lợi, trách nhiệm và các chính sách hỗ trợ, qua đó giảm nghèo thông tin gắn với giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, Sở Y tế được giao làm cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035; trực tiếp tham mưu giúp UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo chỉ đạo triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình.

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, chịu trách nhiệm tham mưu triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình trên địa bàn tỉnh.

Trong khi đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao làm cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030, trực tiếp tham mưu tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và dự án thuộc chương trình.

Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cùng với phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan thường trực được kỳ vọng sẽ tạo sự liên thông trong quản lý, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và phát huy tối đa nguồn lực đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đối với Khánh Hòa, nơi có nhiều địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực còn khó khăn, việc triển khai đồng bộ các chương trình không chỉ hướng đến phát triển hạ tầng, nâng cao thu nhập hay cải thiện chất lượng dịch vụ công mà còn chú trọng giảm nghèo thông tin.

Khi người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách, được hướng dẫn và đồng hành trong quá trình thực hiện, hiệu quả của các chương trình sẽ được nâng lên, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao chất lượng công tác dân tộc và tôn giáo trong giai đoạn phát triển mới.