Khánh Hòa xác định 4 trụ cột chiến lược nhằm bứt phá, hướng tới mục tiêu đóng góp của kinh tế số vào GRDP đạt 30-35% vào năm 2030.

Chiều 26/10, tại Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hoà tổ chức lễ bế mạc Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu bế mạc.

Được tổ chức trong 3 ngày, sự kiện đã quy tụ các đại biểu trong và ngoài tỉnh cùng tập trung phân tích, đề xuất hàng loạt giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. Các nội dung thảo luận xoay quanh những lĩnh vực cốt lõi: thanh toán không dùng tiền mặt, điện toán đám mây, vạn vật kết nối (IoT), an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong điều hành chính quyền lẫn hỗ trợ doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tham quan gian hàng triển lãm.

Theo ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trong giai đoạn hiện nay, phát triển kinh tế số là nội dung trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Mục tiêu của Khánh Hòa đặt ra là tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 30-35% vào năm 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Khánh Hòa xác định 4 trụ cột chiến lược cốt lõi bao gồm: Thể chế, Hạ tầng, Nhân lực và Tư duy thị trường.

Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế, chính sách: Tỉnh sẽ triển khai các gói hỗ trợ vốn và nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) để tăng tốc quá trình chuyển đổi số. Đồng thời, tỉnh tập trung thu hút dòng vốn đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) trong lĩnh vực CNTT, tạo điều kiện cho các mô hình kinh doanh mới và thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ.

Thứ hai, phát triển hạ tầng số đồng bộ: Xóa bỏ các vùng lõm kết nối. Khánh Hòa đặt mục tiêu 100% người dân được tiếp cận mạng 5G và Internet tốc độ cao; đẩy nhanh chuyển đổi giao thức IPv6; phổ cập điện toán đám mây cho doanh nghiệp và tập trung giải ngân cho các dự án hạ tầng dữ liệu đồng bộ, an toàn.

Thứ ba, thu hút và đào tạo nhân tài: Tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND; chuẩn hóa các tiêu chuẩn kỹ năng về an toàn thông tin. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân chủ động tham gia đào tạo kỹ năng số cho người lao động.

Thứ tư, doanh nghiệp đóng vai trò hạt nhân: Chính quyền kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp chủ động thay đổi tư duy, chuyển đổi sang mô hình kinh doanh số nhằm tối ưu hóa năng suất. Đặc biệt, các doanh nghiệp công nghệ cần đồng hành cùng chính quyền để giải quyết các bài toán thực tiễn của địa phương, tạo ra những sản phẩm thực chất phục vụ người dân và xã hội.

Người dân tham quan các gian hàng trong thời gian diễn ra Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà nhấn mạnh các giải pháp được giới thiệu tại ngày hội cần nhanh chóng được cụ thể hóa bằng chương trình hành động, có cơ chế hợp tác và tiêu chí đo lường rõ ràng. Khánh Hòa quyết tâm trở thành điểm sáng về kinh tế số, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.

Tại lễ bế mạc, UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao bằng khen cho các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số, đặc biệt là tại Ngày hội Công nghệ số 2026.

Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao khen thưởng của UBND tỉnh cho các tổ chức và cá nhân xuất sắc.

Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 diễn ra trong ba ngày từ 24 đến 26/10 với sự tham gia của 60 gian hàng từ các tập đoàn công nghệ lớn, trường đại học và viện nghiên cứu. Sự kiện đã giới thiệu nhiều giải pháp tiên tiến về 5G, đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo và robot. Tại đây, người dân cũng được hướng dẫn trực tiếp về dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt và tham gia hội thảo chuyên đề “Tiện ích số trong khám, chữa bệnh và kỹ năng phòng tránh lừa đảo trực tuyến”.

Xuân Ngọc