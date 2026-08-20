Những ngày qua, tại Nhà xuất bản Giáo dục TPHCM (phường Chợ Quán), nhiều phụ huynh phải chen chân mua từng cuốn sách cho con trong bối cảnh loạt nhà sách rơi vào tình trạng khan hiếm cục bộ trước thềm năm học mới.

XEM VIDEO:

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, trưa 20/8, rất đông phụ huynh có mặt tại trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục TPHCM để xếp hàng chờ lượt mua sách giáo khoa cho con.

Bên trong khu vực trưng bày sách giáo khoa chật kín người, nhiều phụ huynh tranh thủ tìm mua lẻ từng cuốn còn thiếu để đủ bộ.

Nhiều phụ huynh cho biết, do một số đầu sách không còn tại các nhà sách nhỏ, họ phải trực tiếp đến nhà xuất bản để mua.

Anh Nguyễn Hoàng Nam (ngụ xã Bà Điểm, TPHCM) cho biết, do trường không tổ chức bán sách như mọi năm, gia đình phải tự tìm mua từng cuốn. Tuy nhiên, nhiều nhà sách đang khan hiếm một số đầu sách.

"Tôi và nhiều phụ huynh phải chen chân tìm từng cuốn sách. Có nhiều người vẫn chưa thể mua đủ bộ do một số đầu sách đã hết. Bản thân tôi vẫn còn thiếu sách Lịch sử - Địa lý và Công nghệ, đành chờ đợt hàng mới để hoàn thiện bộ sách cho con trước năm học mới", anh Nam chia sẻ.

Trước khi đến mua sách, nhiều phụ huynh đã chuẩn bị sẵn danh sách những đầu sách còn thiếu để tiết kiệm thời gian tìm kiếm.

Bà Nguyễn Thanh Lệ cũng có mặt tại Nhà xuất bản Giáo dục TPHCM để tìm mua sách giáo khoa. Bà cho biết gia đình đang kinh doanh nhà sách trên địa bàn, nhưng hiện đã "cháy hàng" một số đầu sách bán lẻ nên phải trực tiếp đến tận nhà xuất bản mua bổ sung để kịp phục vụ khách.

Năm học 2026-2027, học sinh TPHCM và cả nước sử dụng bộ sách giao khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Trước đó, TPHCM triển khai cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí từ thư viện trường, song nhiều phụ huynh vẫn mua sách để con thuận tiện học tập, ôn luyện và hạn chế tình trạng hư hỏng, thất lạc.

Càng về chiều, Nhà xuất bản càng đông phụ huynh đến mua sách. Nhiều người phải qua 5-6 nhà sách, tìm từng cuốn theo danh sách đã chuẩn bị để hoàn thiện bộ mà không mua trùng.

Một số nhà sách trên địa bàn cũng ghi nhận tình trạng khan hiếm, nhiều đầu sách giáo khoa nhanh chóng hết hàng.

Chị Lê Trang (ngụ xã Nhà Bè, TPHCM) cho biết trước khi đến Nhà xuất bản Giáo dục TPHCM, chị đã ghé Nhà sách 235B Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, cách đó khoảng 200m nhưng vẫn không mua đủ bộ. Chị phải quay lại nhà xuất bản, xếp hàng hơn 45 phút để chờ mua sách.

“Giờ nghỉ trưa, tôi tranh thủ đi mua sách cho con. Thấy thông tin khan hiếm sách giáo khoa trên mạng xã hội, tôi cũng khá lo. Mấy ngày qua, tôi đã đi nhiều nhà sách, mua lẻ từng cuốn nên đến nay bộ sách gần đủ”, chị Trang nói.

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục TPHCM cho biết, trước nhu cầu tăng cao khi năm học mới cận kề, đơn vị đang huy động tối đa nguồn lực để bổ sung sách ra thị trường. Mỗi ngày, khoảng 5 tấn sách, tương đương 25.000 bản, được vận chuyển đến điểm bán qua 2 đợt.

Đơn vị khẳng định nguồn sách đủ đáp ứng nhu cầu, tình trạng chen chúc chủ yếu do phụ huynh tập trung mua cùng thời điểm và đề nghị người dân không quá lo lắng.

Học sinh cả nước được miễn phí sách giáo khoa từ năm 2029 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 271/2026 quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.