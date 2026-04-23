Chiều 23/4, Quốc hội khóa 16 nghe Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, trong 1.256 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, đến nay có 1.238 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 98,6%.

Trong đó, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã trả lời 34/34 kiến nghị; Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã giải quyết và trả lời 1.182/1.200 kiến nghị. Bà Nga nhấn mạnh việc giải quyết ngày càng khoa học, chất lượng và trách nhiệm cao.

Việc giải quyết kiến nghị cử tri của nhiều bộ, ngành được đánh giá cao như Bộ Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, GD-ĐT, Quốc phòng, Nội vụ, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Công an…

Về hạn chế, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho rằng việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri còn chung chung, chưa thể hiện rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ, ngành.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày báo cáo kết quả giám sát. Ảnh: QH

Điển hình, tại kỳ họp thứ 9, thứ 10, Quốc hội khóa 15, cử tri nhiều địa phương kiến nghị cần rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn, tiệm cận xu thế phát triển của thế giới, thống nhất, đồng bộ một bộ sách giáo khoa.

Qua giám sát cho thấy, Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu: “Tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học, nghệ thuật; nghiên cứu đưa kiến thức về năng lực số, trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục phổ thông. Rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc”.

Nghị quyết số 281 của Chính phủ cũng cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ này. Dù vậy, Bộ GD-ĐT chưa thực hiện điều chỉnh, bổ sung hoặc giải trình việc giữ nguyên các nội dung của chương trình giáo dục phổ thông liên quan đến các yêu cầu trọng tâm của Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 281.

Bộ GD-ĐT đã ban hành quyết định lựa chọn bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” để sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027. Tuy nhiên, bộ chưa làm rõ việc rà soát, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông làm cơ sở cho quyết định này.

Đặc biệt, Bộ GD-ĐT chưa có thông tin về việc cập nhật các nội dung theo chỉ đạo định hướng của Nghị quyết số 71, cũng chưa đề cập đến việc ban hành các tiêu chí làm căn cứ rà soát bộ sách giáo khoa đã được phê duyệt, nhằm bảo đảm tính minh bạch, khách quan trước khi lựa chọn bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” để sử dụng thống nhất trên toàn quốc.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Bộ GD-ĐT khẩn trương rà soát, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời làm rõ căn cứ của việc lựa chọn bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên toàn quốc.

Ngoài ra, quy định về chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non vào ngành từ những năm 1960-1970, đã nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ chậm được ban hành. Hiện nay, những giáo viên này đã bước vào giai đoạn tuổi cao, đời sống còn không ít khó khăn, việc khẩn trương xây dựng và ban hành chính sách phù hợp càng trở nên cấp thiết, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Qua đó, bà Lê Thị Nga kiến nghị Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ theo lĩnh vực được phân công, khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành các chính sách liên quan; đồng thời xác định rõ các nội dung về tiến độ, thời hạn hoàn thành và thực hiện hiệu quả.