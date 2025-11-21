Theo cơ quan thuế, ngày 19/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định 230/2025, quy định các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai 2024. Tại khoản 5 Điều 6, Nghị định nêu rõ trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất năm 2025.

Cụ thể, người sử dụng đất nộp Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất theo khoản 4 Điều này bằng một trong các hình thức: nộp trực tiếp, qua bưu chính, bằng phương thức điện tử, Cổng Dịch vụ công hoặc hình thức phù hợp khác. Thời hạn nộp hồ sơ được tính từ ngày Nghị định 230 có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2025.

Nghị định cũng quy định không áp dụng giảm tiền thuê đất năm 2025 đối với trường hợp nộp hồ sơ sau ngày 30/11/2025.

Để được giảm 30% tiền thuê đất, người dân cần nộp hồ sơ trước ngày 30/11.

Từ các quy định trên, Thuế TP Hà Nội đề nghị doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thuê đất chủ động rà soát, xác định đối tượng được giảm và nộp hồ sơ tới cơ quan quản lý thu tiền thuê đất chậm nhất ngày 30/11/2025 để được hưởng mức giảm 30% tiền thuê đất phải nộp trong năm.

Liên quan đến thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Thuế TP Hà Nội cũng lưu ý, với trường hợp được gia hạn thời hạn nộp 50% số tiền thuê đất phát sinh năm 2025 theo quy định tại Nghị định 82, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất phải nộp số tiền được gia hạn chậm nhất ngày 30/11/2025.

Trường hợp quá thời hạn vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ, người thuê đất sẽ phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.