Thời gian qua, Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng đã duy trì hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử, chương trình phát thanh, truyền hình, góp phần giảm nghèo thông tin cho người dân địa phương, đặc biệt là bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đáng chú ý, kênh truyền hình Cao Bằng có thời lượng 15h/ngày, phát sóng trên nhiều nền tảng như truyền hình vệ tinh, truyền hình Internet, YouTube… Trong đó, chương trình truyền hình tiếng dân tộc gồm các thứ tiếng: Tày - Nùng, Mông, Dao, phát sóng lúc 14h các ngày trong tuần (thứ 2, 4, 6 phát sóng tiếng Mông, thứ 3, 5, 7 phát sóng tiếng Dao, Chủ nhật phát sóng tiếng Tày - Nùng).

Chương trình phát thanh gồm 4 thứ tiếng: Việt, Tày - Nùng, Mông, Dao; với các chương trình thời sự tổng hợp, văn nghệ, ca nhạc, các chuyên mục (Dân tộc phát triển, Sắc màu văn hóa, Đại đoàn kết…), và các chương trình phát thanh chuyên đề (Chiến sĩ biên cương, Văn nghệ tổng hợp tiếng Tày, Văn nghệ tổng hợp tiếng Mông, Văn nghệ tổng hợp tiếng Dao; Then tiếng Tày, Ca nhạc tiếng Dao, Ca nhạc tiếng Mông…).

Chương trình phát thanh của Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng được thực hiện với 4 thứ tiếng: Việt, Tày - Nùng, Mông, Dao.

Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng còn sản xuất, gửi tin bài cộng tác tới một số cơ quan báo chí trung ương, chẳng hạn chuyên mục phát thanh tiếng dân tộc của VTV5, góp phần lan tỏa thông tin của tỉnh Cao Bằng đến công chúng cả nước.

Nhìn chung, Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thông tin và truyền thông, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, đáp ứng nhu cầu thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh, góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với việc coi trọng công tác biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm tốt, cách làm hay, tạo sức lan tỏa trong xã hội, Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng đã nỗ lực thông tin nhanh, kịp thời, chính xác, thuyết phục, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khó khăn trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần giảm nghèo thông tin cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đơn cử, toàn bộ hoạt động đọc, thu âm, sản xuất các chương trình phát thanh tiếng Việt, Tày - Nùng, Mông, Dao đều được thực hiện tại duy nhất 1 phòng thu âm công nghệ lạc hậu, nhiều thiết bị đã xuống cấp, thường xuyên phát sinh lỗi kỹ thuật…

Để tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò "cầu nối thông tin", thời gian tới, Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng sẽ tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm báo in, báo điện tử, chương trình phát thanh - truyền hình, nhất là chương trình tiếng dân tộc. Đặc biệt, Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng sẽ tăng thời lượng phát sóng chương trình tiếng Tày (dân tộc Tày chiếm khoảng 70% dân số toàn tỉnh).

“Hiện truyền hình tiếng Tày mới phát sóng 1 số/tuần. Việc tăng thêm số chương trình truyền hình tiếng Tày không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin của đông đảo khán giả, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà còn tạo dấu ấn riêng của cơ quan báo chí địa phương”, lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng nhận định.