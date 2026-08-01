Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Bùi Công Điền, Trưởng ban Quản lý khu Di tích Yên Lập khẳng định, từ bao đời nay quần thể đình – đền – miếu ở Yên Lập là nơi thờ phụng các vị chư Phật, Thánh, các vị Thượng Đẳng Thần, các bậc tiền nhân có công mở đất, lập làng...

Di tích Kim Quang Cây Cộng thờ Thiên Tiên Thánh Mẫu.

Trải qua thời gian và những biến thiên của lịch sử, một số hạng mục di tích bị xuống cấp. Được sự chấp thuận của các cấp chính quyền, Ban khánh tiết cùng bà con khu phố đã thống nhất triển khai dự án xây dựng cổng tam quan, cổng di tích uy nghi và tiến hành tu bổ tôn tạo, sửa sang các hạng mục phụ trợ, cảnh quan của đền Yên Lập.

Ông Bùi Công Điền - Trưởng ban Quản lý khu Di tích Yên Lập.

“Việc hoàn thiện cổng tam quan di tích cùng các hạng mục tu bổ không chỉ tôn thêm vẻ đẹp thâm nghiêm, cổ kính cho toàn bộ quần thể đình, đền, miếu mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các bậc tiền nhân. Công trình đã hoàn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, là nét đẹp văn hóa tâm linh đậm đà bản sắc của nhân dân khu phố Yên Lập”, ông Điền khẳng định.

Tại lễ khánh thành, bà Đặng Thị Thanh - người hưng công xây dựng Di tích Kim Quang Cây Cộng chia sẻ, là người con hướng về Đạo Mẫu, bà luôn tâm niệm rằng việc thực hành tín ngưỡng không nằm ở lễ vật nhiều hay ít, cũng không phải ở sự phô trương hình thức mà trước hết phải xuất phát từ lòng thành kính, từ việc tu sửa bản thân, sống nhân ái, biết chia sẻ và có trách nhiệm với cộng đồng.

Xuất phát từ tinh thần ấy, bà cùng các cộng sự và những người có chung chí hướng đã tự nguyện phát tâm đóng góp kinh phí, thời gian, công sức để trùng tu, tôn tạo các hạng mục tại quần thể tâm linh tại Di tích Kim Quang Cây Cộng.

Bà Đặng Thị Thanh.

Sau khi hoàn thành, ngôi đền sẽ trở thành một ngôi nhà chung của cộng đồng, là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa tâm linh, tổ chức các hoạt động cộng đồng.

Bà Thanh kỳ vọng rằng khi hoàn thành, ngôi đền sẽ trở thành một ngôi nhà chung của cộng đồng, là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa tâm linh, tổ chức các hoạt động cộng đồng, các sự kiện văn hóa truyền thống. Đồng thời là nơi để nhân dân địa phương và du khách thập phương tìm về giao lưu, gắn kết và cùng nhau gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.