Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà máy điện rác Seraphin

Góp phần giải bài toán rác thải ở Thủ đô

Trong nhiều năm qua, Hà Nội phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ rác thải sinh hoạt. Trung bình mỗi ngày, thành phố phát sinh khoảng 7.500 tấn rác và liên tục tăng 7-10% mỗi năm phản ánh tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. Gánh nặng trong việc giải quyết bài toán cân bằng giữa phát triển kinh tế và tình hình rác thải sinh hoạt ngày càng lớn, đòi hỏi những giải pháp bền vững từ chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Đặc biệt là khi các bãi chôn lấp truyền thống đã gần quá tải kèm theo sự bức xúc ngày càng dâng cao của người dân xung quanh các khu vực chôn lấp rác như Sơn Tây, Ba Vì (cũ) qua các thời kỳ.

Hiểu được nhu cầu cấp bách đó, Tập đoàn AMACCAO đã tiên phong nghiên cứu, lựa chọn công nghệ phù hợp và kiến nghị thành phố được đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện rác Seraphin tại Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội (nay là Phường Tùng Thiện, TP. Hà Nội). Chỉ hơn ba năm từ khi được cấp phép xây dựng, đến nay, nhà máy chính thức được khánh thành, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác xử lý rác thải của Thủ đô - mở ra hướng tiếp cận hiện đại, hiệu quả và bền vững hơn cho quản lý chất thải đô thị.

Quang cảnh hội trường lễ khánh thành

Nhà máy điện rác Seraphin giúp xử lý lượng rác xấp xỉ 1/3 lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày của TP. Hà Nội bằng công nghệ hiện đại, giúp giảm 97-98% tỷ lệ chôn lấp. Đặc biệt, tại nhà máy, các chỉ số về khí thải, bụi mịn,…, những tiêu chí khắt khe hàng đầu đối với một nhà máy điện rác - đều đạt chuẩn nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Trọng Đông - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - nhấn mạnh : “Với công suất 2.250 tấn/ngày, nhà máy không chỉ xử lý rác hiệu quả mà còn phát ra 37 MW điện sạch, đủ cung cấp cho hàng chục ngàn hộ dân. Đây là bước chuyển từ "rác thải" thành "nguồn lực", từ "vấn đề" thành "giá trị" - một biểu hiện sinh động của nền kinh tế tuần hoàn mà chúng ta đang hướng tới"”.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại lễ khánh thành

Đồng thời, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng biểu dương Tập đoàn AMACCAO - một doanh nghiệp Việt Nam bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, ứng dụng công nghệ hiện đại của châu Âu để xây dựng một nhà máy xử lý rác tầm cỡ khu vực ngay trên đất nước mình.

Nhà máy điện rác thế hệ mới - Tái định nghĩa mô hình nhà máy xử lý rác

Trái ngược hoàn toàn với hình dung quen thuộc về một nhà máy xử lý rác thải vốn gắn liền với ô nhiễm, nặng nề. Nhà máy điện rác Seraphin nổi bật như một "công trình xanh" kiểu mẫu với cảnh quan bài bản, kiến trúc hiện đại, không gian xanh sạch đẹp, khác biệt hoàn toàn so với các nhà máy xử lý rác trước đây.

Nhà máy được vận hành tự động hóa 100% nhờ hệ thống thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo, cho phép toàn bộ quá trình xử lý được giám sát và điều khiển tập trung từ phòng điều hành. Dữ liệu từ các dây chuyền, thiết bị liên tục được thu thập và phân tích theo thời gian thực, giúp đội ngũ kỹ sư kiểm soát đồng bộ, chính xác từng công đoạn, loại bỏ các thao tác thủ công.

Toàn bộ rác thải đầu vào được xử lý và chuyển hóa thành năng lượng sạch, gần như không để lại chất thải thứ cấp. Sau quá trình đốt, 98% thể tích rác được chuyển hóa thành điện năng; chỉ còn khoảng 2% tro bay được hóa rắn để lưu trữ hoặc chôn lấp hợp vệ sinh. Lượng tro xỉ còn lại sau đốt được tận dụng thay thế cát, đá làm vật liệu xây dựng hoặc phối trộn sản xuất gạch không nung.

Nhà máy được vận hành tự động hóa 100% nhờ hệ thống thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo

Để làm được điều đó, nhà máy điện rác Seraphin đã ứng dụng công nghệ đốt rác phát điện Martin (Đức) - một trong những công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới được ứng dụng tại nhiều quốc gia phát triển. Đặc biệt, công nghệ này đã được nghiên cứu, cải tiến để phù hợp với đặc tính rác sinh hoạt tại Việt Nam - với đặc thù không qua phân loại, có độ ẩm cao và nhiệt trị thấp.

Không chỉ nổi bật bởi công nghệ, nhà máy còn được thiết kế theo mô hình kiến trúc xanh - hiện đại - chuẩn quốc tế với cảnh quan hài hòa, thân thiện môi trường. Seraphin được định hướng trở thành công trình điện rác “xanh - sạch - đẹp” tiêu biểu, đồng thời là trung tâm truyền thông - giáo dục môi trường sinh động. Nhà máy mở cửa đón các đoàn HSSV, tổ chức tới tham quan, học tập miễn phí, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Đây được coi là một công trình tiêu biểu hiện thực hóa định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế tư nhân mà Đảng và Chính phủ đang thúc đẩy cho nền kinh tế Việt Nam.

Khát vọng của doanh nghiệp Việt làm sạch các tỉnh thành Việt Nam

Sự kiện khánh thành Nhà máy điện rác Seraphin đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa hạ tầng xử lý chất thải của TP. Hà Nội, mở ra hướng đi mới trong xây dựng đô thị xanh, văn minh và phát triển bền vững.

Khi một công trình xử lý rác vốn gắn liền với ô nhiễm, nặng nề mà nay còn có thể trở nên trong lành, thân thiện, đẹp đẽ và đáng tự hào đến vậy, càng có cơ sở để tin rằng những dự án xanh - sạch - hiện đại và chuẩn quốc tế, xứng tầm với Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến sẽ càng được phát triển hơn.

Chia sẻ trong buổi lễ, ông Nguyễn Văn Vinh, Tổng Giám đốc tập đoàn AMACCAO chia sẻ: “Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc vận hành, khai thác để nhà máy hoạt động hiệu quả, bền vững, xứng đáng với sự ủng hộ, tin tưởng của lãnh đạo, đối tác và nhân dân”.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Tổng Giám đốc tập đoàn AMACCAO phát biểu tại buổi lễ

Mang trong mình tinh thần tự hào dân tộc của một doanh nghiệp Việt, cùng khát vọng lan tỏa những mô hình tiên phong như Nhà máy điện rác Seraphin tới khắp mọi miền đất nước, AMACCAO định hướng tiếp tục nỗ lực để mỗi tỉnh thành của Tổ quốc trở nên sạch hơn, xanh hơn và đáng sống hơn. Từng công trình, từng dự án được kiến tạo sẽ là những dấu ấn bền vững góp phần tô điểm diện mạo Việt Nam hôm nay và mai sau - đúng như khát vọng mà Tập đoàn luôn theo đuổi: Doanh nghiệp Việt làm sạch những tỉnh thành Việt.

Ngọc Minh