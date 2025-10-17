Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên có quy mô đường dây 500 kV mạch kép với tổng chiều dài 229,5km, 468 vị trí móng cột điện. Dự án đi qua hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ, bắt đầu từ trạm 500kV Lào Cai và kết thúc tại trạm 500kV Vĩnh Yên.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 7.410 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 30/9, dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên đã được đóng điện thành công, vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch ban đầu theo Quyết định chủ trương đầu tư dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sau khi đưa vào vận hành, đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia và góp phần tăng khả năng nhập khẩu điện khi cần thiết. Đồng thời, tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện; nâng cao khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

Khánh thành Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên sau 6 tháng thi công, vượt tiến độ gần 8 tháng. Ảnh: EVN

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị và cam kết của Chính phủ về việc không để thiếu điện trong bất kỳ tình huống nào, làm cơ sở vững chắc thúc đẩy tăng trưởng trên 8% trong năm 2025 và tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Phó Thủ tướng chỉ rõ, mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn này đòi hỏi ngành điện phải tập trung phát triển, tăng công suất phát điện hàng năm khoảng 15-18% (tương ứng 8.000-10.000 MW) để bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Theo đó, dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kịp thời tăng cường thêm khoảng 3.000 MW công suất truyền tải điện từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận hòa vào lưới điện quốc gia. Trong tương lai, dự án cũng sẽ đáp ứng nhu cầu hợp tác cung ứng điện với Trung Quốc; đảm bảo chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, cân đối cung ứng điện.

Việc hoàn thành dự án chỉ sau hơn 6 tháng triển khai, rút ngắn được gần 8 tháng so với tiến độ được phê duyệt, Phó Thủ tướng khẳng định đây là tiến độ thi công thần tốc, là kỷ lục, một thành tích đáng tự hào.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc biểu dương tinh thần quyết tâm của các đơn vị tham gia thi công dự án.

Hơn nữa, việc thần tốc thi công, hoàn thành dự án, vượt tiến độ tại khu vực có địa hình, địa chất đặc biệt khó khăn, phức tạp, thi công trong điều kiện thời tiết bất thường, khối lượng lớn, kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự chính xác và đồng bộ... đã thể hiện quyết tâm, sự trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc của ngành điện cũng như nỗ lực của các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và bảo đảm các điều kiện thi công.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của EVN, Ban Quản lý dự án điện 1, các nhà thầu tư vấn, thi công xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị và các đơn vị liên quan; biểu dương lực lượng công an, quân đội tại chỗ, Quân khu 2, lực lượng dân quân tự vệ và các đoàn viên đã tham gia hỗ trợ ngành điện trong nhiều tháng để bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án với tinh thần "đã ra quân là chiến thắng".

Phó Thủ tướng ghi nhận và cảm ơn đồng bào, nhân dân các dân tộc tại các địa phương đã đồng tình ủng hộ, nhường chỗ ở, đất canh tác... để công trình được thi công thuận lợi, vượt tiến độ và đưa vào hoạt động.

Ông cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết liệt lãnh đạo tỉnh Lào Cai và Phú Thọ; sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị các địa phương - nơi có đường dây đi qua đã kịp thời, chủ động làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, đáp ứng tiến độ dự án, không để xảy ra khiếu kiện phức tạp.

Sau lễ khánh thành, Phó Thủ tướng yêu cầu EVN tiếp tục đầu tư phát triển nguồn và hệ thống lưới điện, đảm bảo cung cấp đầy đủ, vững chắc nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện quyết toán công trình đúng quy định.