Công điện nêu rõ, từ đầu năm đến nay, tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực; nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội nước ta 7 tháng đầu năm tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, tương đối toàn diện.

Dự báo những tháng cuối năm và thời gian tới, chúng ta có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Để bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,3-8,5%, tạo nền tảng cho tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số, Thủ tướng yêu cầu thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng; đẩy mạnh tăng trưởng trên cả 3 khu vực công nghiệp - xây dựng, nông - lâm nghiệp - thủy sản và dịch vụ, chủ động thích ứng với chính sách thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong đó cần tập trung thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp gắn với cơ cấu lại thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất

Với nhiệm vụ này, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành công nghiệp; phấn đấu tăng trưởng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp năm 2025 đạt 9,6-9,8%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 11,2-11,5%; nghiên cứu xây dựng chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào đổi mới, hấp thụ và làm chủ công nghệ, nhất là công nghệ lõi, công nghệ nguồn; thúc đẩy bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp...

Cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: Nguyễn Huế

Bộ Công thương cũng cần tập trung giải quyết đề xuất đầu tư các dự án nguồn điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, xử lý dứt điểm trong tháng 8 các dự án điện tồn đọng kéo dài; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý, đôn đốc các công trình năng lượng, dự án điện, truyền tải quan trọng, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, tuyệt đối không để thiếu điện, xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào...

Triển khai các chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn, chuyên sâu tại các thị trường trọng điểm; tăng cường xúc tiến thương mại đối với các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh tại các thị trường có FTA/CEPA với Việt Nam, thị trường ngách và thị trường mới... Năm 2025, phấn đấu tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 12%, xuất siêu 30 tỷ USD.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động xuất nhập khẩu, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển tải bất hợp pháp; đẩy mạnh hợp tác trao đổi thông tin dữ liệu hải quan với các nước, triển khai cơ chế một cửa ASEAN, nghiên cứu đề xuất trao đổi thông tin hải quan điện tử với Liên minh kinh tế Á - Âu…

Bộ Ngoại giao tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát, đôn đốc triển khai các thỏa thuận cấp cao trong vấn đề mở cửa thị trường giữa ta và các đối tác; chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ quảng bá các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam tại các sự kiện, các hoạt động ngoại giao kinh tế; nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao tính thiết thực, hiệu quả và giá trị lan tỏa của các Tuần/Ngày Việt Nam ở nước ngoài.

Các bộ, cơ quan và địa phương tăng cường số hóa, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế; xây dựng và đưa ra các quy định liên quan đến chuỗi cung ứng đối với từng Hiệp hội.

Thúc đẩy sản xuất nông, lâm, thủy sản gắn với xuất khẩu và tiêu dùng bền vững

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy sản xuất và cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; tiếp tục xây dựng nền nông nghiệp theo hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh"; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương làm tốt công tác xúc tiến thương mại, tiếp tục thúc đẩy mở cửa kỹ thuật, thúc đẩy xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Trung Đông, Nam Mỹ, Châu Phi, ASEAN; phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025 đạt 65 tỷ USD; khẩn trương đẩy lùi và ngăn chặn hiệu quả dịch tả lợn Châu Phi; chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình, kế hoạch tổng thể tiếp và làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) lần thứ 5, bảo đảm kết quả tốt nhất theo kế hoạch thanh tra của EC, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU trong thời gian sớm nhất...

Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương xây dựng, hỗ trợ các hoạt động chứng nhận, dán nhãn sinh thái đối với các sản phẩm bền vững; theo dõi sát diễn biến thị trường gạo thế giới, sự điều chỉnh chính sách xuất, nhập khẩu gạo của các nước, nắm bắt nhu cầu nhập khẩu gạo tại các thị trường còn nhiều dư địa như Hoa Kỳ, châu Phi… để cung cấp thông tin và kịp thời có giải pháp về sản xuất, xuất khẩu phù hợp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương đẩy mạnh triển khai Chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long, các gói tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản.

Thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch và khai thác hiệu quả thị trường trong nước

Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng nghị quyết về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, báo cáo Chính phủ trong tháng 8; thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả công tác đấu tranh, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ; nghiên cứu, xây dựng mô hình "Cảng miễn thuế" để đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics lớn, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 10; phấn đấu tăng trưởng thương mại điện tử cả năm đạt trên 25%...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đổi mới mạnh mẽ hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế; phấn đấu cả năm 2025 đạt ít nhất 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 150 triệu lượt khách du lịch nội địa; khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển công nghiệp giải trí, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/8; phê duyệt quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 trước ngày 10/9.

Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai khẩn trương, hiệu quả nghị quyết của Quốc hội và kế hoạch hành động về xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, các nghị quyết của Quốc hội về xây dựng khu thương mại tự do, khu kinh tế biên giới tại một số địa phương trọng điểm.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp thanh toán an toàn, nhanh chóng, thông suốt.

Đẩy mạnh đầu tư toàn xã hội, hình thành năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, các bộ, cơ quan và địa phương quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án giao thông chiến lược, quan trọng quốc gia… bảo đảm mục tiêu hoàn thành ít nhất 3.000km đường bộ cao tốc, trên 1.700km đường bộ ven biển trong năm nay; tập trung giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2025 và toàn bộ số vốn đầu tư công từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2024; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư một số dự án đường sắt quan trọng, các tuyến đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030; phối hợp với TPHCM, Hà Nội tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với người dân tại các khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500, nghiên cứu khả năng mở rộng phạm vi áp dụng, báo cáo Thủ tướng trong quý 4; khẩn trương rà soát, chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành đồng loạt các dự án, công trình để chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ trong tháng 8 dự thảo Nghị quyết thực hiện Kết luận 115-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; khẩn trương trình cấp có thẩm quyền Đề án Phát triển kinh tế Nhà nước, bảo đảm đúng tiến độ yêu cầu; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư nước ngoài.

Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 751 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng. Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao, trên cơ sở đó Bộ Tài chính xây dựng báo cáo của Đảng ủy Chính phủ, trong đó đề xuất các giải pháp đặc thù, đặc biệt để giải quyết dứt điểm các dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước ngày 15/8.

Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã được ngân sách Nhà nước bố trí kinh phí; phê duyệt danh mục để triển khai các dự án được bố trí bổ sung vốn từ nguồn tăng thu ngân sách Nhà nước năm 2024 để thực hiện ngay trong năm 2025; hoàn thiện Đề án quốc gia khởi nghiệp sáng tạo; trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; xây dựng chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút ít nhất 100 chuyên gia khoa học công nghệ hàng đầu về nước làm việc.

Các bộ, cơ quan và địa phương phát triển hạ tầng dành cho các ngành công nghệ cao, sản xuất bền vững; chủ động có chính sách khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tham gia cùng Nhà nước vào các lĩnh vực chiến lược, các dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trọng điểm, quan trọng quốc gia, những nhiệm vụ khẩn cấp, cấp bách...

Ứng phó với chính sách thuế quan của Hoa Kỳ

Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đàm phán thương mại với Hoa Kỳ để đạt được cam kết thuận lợi nhất cho Việt Nam, hướng đến hiệp định thương mại toàn diện, tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ theo hướng cân bằng và bền vững; triển khai nhanh các thỏa thuận thương mại đã ký, cam kết với Hoa Kỳ...

Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu năm 2025 trên 10; tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền, nguồn vốn; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, quy mô lớn, nhất là trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, yêu cầu khẩn trương hoàn thành kịp tiến độ Thủ tướng đã giao như đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo; Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) - thành phần 3…

Các Phó Thủ tướng theo lĩnh vực được phân công phụ trách có trách nhiệm chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện Công điện này.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ và Thanh tra Chính phủ có kế hoạch hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tự kiểm tra, giám sát, hoàn thành hướng dẫn báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trong tháng 8; tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng trong tháng 9.