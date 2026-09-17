Chiều nay (17/9), tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, chuyến công tác diễn ra từ ngày 20-26/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các hoạt động song phương tại Mỹ và chuyến thăm cấp Nhà nước đến Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Đây là chuyến tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Về quan hệ Việt-Mỹ, hai nước bình thường hóa từ tháng 7/1995 và nâng cấp lên Đối tác Toàn diện tháng 7/2013. Tháng 9/2023, Việt Nam và Mỹ xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Hai nước duy trì với nhiều chuyến thăm trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Hai bên hợp tác trên mọi lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao, kinh tế, giáo dục, đến khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh.

Hồi tháng 2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza tại Washington theo lời mời của Tổng thống Trump với tư cách quốc gia thành viên sáng lập.

Trong thông điệp gửi lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 81 hồi đầu tháng 9, Tổng thống Donald Trump Trump nhấn mạnh Mỹ trân trọng mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển với Việt Nam, đặc biệt là những tiến bộ trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và cam kết chung của hai bên đối với hòa bình, thịnh vượng và ổn định trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

"Chúng tôi hoan nghênh vai trò lãnh đạo toàn cầu ngày càng lớn mạnh của Việt Nam với tư cách là một đối tác của Mỹ, bao gồm vai trò nổi bật của Việt Nam là một thành viên sáng lập ủng hộ Hội đồng Hòa bình", ông cho hay.

Về quan hệ Việt Nam-Canada, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, quan hệ Việt Nam - Canada không ngừng phát triển vững chắc, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.

Tháng 11/2017, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện.

Hai nước luôn coi trọng quan hệ và sẵn sàng tăng cường hợp tác thực chất, hướng tới sớm nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương phù hợp mức độ tin cậy chính trị, tiềm năng hợp tác và lợi ích của nhân dân hai nước.

Canada hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực châu Mỹ. Ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong khu vực ASEAN và nằm trong nhóm 40 đối tác thương mại hàng đầu của Canada ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.