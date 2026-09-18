Cụ thể, ông Phạm Bình Đàm, Vụ trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 (Bộ Ngoại giao) được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Timor-Leste.

Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông - châu Phi (Bộ Ngoại giao) được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Angola kiêm nhiệm Cộng hòa Congo, Zambia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Guinea Xích đạo, Sao Tome và Principe, Cabo Verde.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu cùng 2 Đại sứ mới được bổ nhiệm. Ảnh: TTXVN

Trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng 2 Đại sứ được Đảng, Nhà nước tin tưởng bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại nước ngoài.

Các Đại sứ là đại diện cho đất nước, là hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, gắn với uy tín và lợi ích quốc gia - dân tộc, là hiện thân đường lối đối ngoại của Đảng ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, trong bối cảnh thế giới đang chuyển động nhanh, phức tạp, nhiều biến động mang tính thời đại, là những điều thách thức với ngành Ngoại giao, với từng cơ quan đại diện và cá nhân từng Đại sứ.

Điều này đòi hỏi ngành Ngoại giao, đặc biệt là các Đại sứ phải vừa kiên định nguyên tắc, vừa linh hoạt về sách lược; vừa giữ vững độc lập, tự chủ, vừa chủ động bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, tìm kiếm những lợi thế mới, lợi ích mới cho đất nước, vừa đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình và phát triển chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các Đại sứ tiếp tục củng cố, làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với Timor-Leste, Angola và các nước kiêm nhiệm.

Đây là hai địa bàn quan trọng tại hai khu vực, có nhiều tiềm năng, dư địa hợp tác lớn; cần thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Timor-Leste giai đoạn mới, mở ra những cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam; đồng hành cùng Timor-Leste trong tiến trình hội nhập ASEAN.

Với Angola, sớm xây dựng một kế hoạch công tác có trọng tâm, trọng điểm cho cả địa bàn kiêm nhiệm rộng lớn, thúc đẩy hợp tác truyền thống, mở rộng thị trường và hợp tác trên các lĩnh vực mới mà hai bên có ưu thế, với tinh thần cùng đầu tư, cùng khai thác, gia tăng tính bổ trợ, đa dạng, cùng có lợi cho hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm hoàn thiện thể chế, cơ chế và điều kiện hoạt động đối ngoại. Nhưng hiệu quả cuối cùng phụ thuộc vào tổ chức thực hiện, đặc biệt là vai trò của Đại sứ - người đại diện cao nhất của đất nước trong hoạt động đối ngoại tuyến đầu. Phía sau là Tổ quốc, trước mắt các Đại sứ là nhiệm vụ lớn.