Dạ tiệc cuối năm do kiện tướng dancesport Khánh Thi vừa tổ chức là sự kiện đáng nhớ đầu năm, quy tụ hàng loạt ngôi sao hàng đầu bộ môn khiêu vũ thể thao Việt Nam.

Khánh Thi bộc bạch: "Hơn 15 năm trước, ở những năm 2009 - 2011 tại Hà Nội, chúng tôi - thế hệ đi trước từng có những đêm diễn của các ngôi sao nhảy múa. Năm 2017, tôi tổ chức liveshow mang đậm dấu ấn Khánh Thi - một cột mốc cá nhân. Nhưng hôm nay, tôi đã chọn một điều khác. Tôi chọn lùi lại một bước để ánh đèn sân khấu được dành trọn vẹn cho thế hệ kế cận".

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển cùng các con trong buổi tiệc.

Trong bộ váy rực rỡ lấp lánh kim sa, Khánh Thi xuất hiện nổi bật. Dù đã 7 năm vắng bóng sàn diễn, những bước di chuyển của cô vẫn mượt mà, uyển chuyển.

Thân hình thon gọn trong chiếc váy xòe nhẹ nhàng tạo những đường cong hoàn hảo theo từng chuyển động. Ánh mắt tự tin, nụ cười rạng rỡ không giấu được niềm vui khi được trở lại với đam mê.

Khánh Thi trên sàn diễn:

Điểm nhấn của đêm tiệc chính là Hồi ức thần linh phần 2 - lần đầu tiên Khánh Thi, Phan Hiển và Thu Hương kết hợp trên sân khấu. Màn trình diễn showdance Rumba đầy day dứt của Thu Hương và Phan Hiển trên nền nhạc Ngày mai em đi lấy chồng, dưới bàn tay biên đạo của Khánh Thi khiến khán giả xúc động với câu chuyện chia xa đầy cảm xúc.

Thu Hương, Khánh Thi và Phan Hiển.

Khoảnh khắc đứng chung sân khấu với Khánh Thi mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt với kiện tướng Đặng Thu Hương. Chia sẻ đầy xúc động, Thu Hương nhớ lại cột mốc năm 2005 - khi giải đấu dancesport chính thống đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Đó cũng là lần đầu cô tận mắt chứng kiến Khánh Thi và Chí Anh, vừa trở về từ Pháp, trình diễn trên sân khấu.

Phan Hiển nhảy cùng Thu Hương:

Với Thu Hương, Khánh Thi không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn mà còn là người đặt những viên gạch đầu tiên cho nền móng dancesport Việt Nam. Vì thế, lần đầu tiên được đứng chung trong một bài diễn với thần tượng năm xưa là một giấc mơ trở thành hiện thực.

Thu Hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước hành trình bền bỉ, tận hiến của Khánh Thi - người đã truyền cảm hứng, dẫn dắt và lan tỏa năng lượng tích cực cho thế hệ kế cận suốt nhiều năm qua. Khoảnh khắc 4 người cùng nâng ly sau đêm diễn cũng trở thành một kỷ niệm mà cô khẳng định sẽ không bao giờ quên.

Khánh Thi, Chí Anh, Thu Hương, Phan Hiển nhảy cùng nhau:

Đặc biệt, màn tái xuất ngẫu hứng của Khánh Thi cùng Chí Anh - cặp đôi từng gắn bó lâu năm - mang đến sự bất ngờ và ấm áp, thể hiện sự ứng xử tinh tế, tôn trọng quá khứ và trân trọng hiện tại. Khánh Thi luôn biết cách biến những mối quan hệ cũ thành nguồn cảm hứng tích cực, tạo nên không khí đoàn viên thực sự trong cộng đồng.

Khánh Thi rực rỡ trong dạ tiệc.

Khánh Thi từng chia sẻ quá khứ là một phần không thể tách rời nhưng cách đối diện mới quyết định tương lai. Chí Anh là người đồng hành quan trọng, là người thầy, người cô từng yêu đã dẫn dắt cô trên con đường dancesport. Dù cuộc sống có những lựa chọn khác nhau, cô luôn trân trọng những gì anh đã cống hiến cho khiêu vũ Việt Nam.

Chí Anh cũng xem Khánh Thi là một trong những vận động viên tài năng nhất anh từng đào tạo. Anh tự hào khi thấy cô thành công, xây dựng gia đình hạnh phúc và tiếp tục cống hiến cho dancesport.

Chí Anh, Khánh Thi và Phan Hiển.

Là người bạn đời đồng hành trên mọi chặng đường, Phan Hiển hạnh phúc khi lâu rồi bạn đời Khánh Thi mới quay trở lại sân khấu. Anh hiểu rõ giá trị mà thầy Chí Anh đã mang lại cho sự nghiệp của vợ. Việc họ cùng xuất hiện không chỉ là khoảnh khắc đẹp mà còn là thông điệp về cách ứng xử văn minh, trưởng thành.

Minh Phi

Ảnh: FBNV, video KTPH