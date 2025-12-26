Từ ngày 26 đến 28/12, không gian Aqua Art Center trở thành điểm hẹn của giới mộ điệu với triển lãm nghệ thuật Triposphere: Dreams & Dreamers. Triển lãm quy tụ các tác phẩm được tuyển chọn bởi thạc sĩ Nguyễn Thị Thuỳ Trang - giảng viên Nghệ thuật và Thiết kế (Đại học Kiến Trúc Hà Nội) mang đến một không gian sáng tạo mới mẻ, phá cách chưa từng có tại Việt Nam.

Ra mắt lần đầu tại Toronto (Canada) năm 2022, Triposphere là chuỗi triển lãm mang tính cộng đồng. Dự án được định vị như điểm tụ họp của suy tư triết học, biểu đạt nghệ thuật và kết nối con người. Tại đây, trí tưởng tượng được giải phóng. Những cảm xúc khó gọi tên tìm thấy hình hài qua nghệ thuật.

Tác phẩm "Giấc mơ thẳng đứng" được tác giả Nguyễn Duy Anh biến những món đồ chơi của con trai thành nguyên liệu sáng tác.

Với chủ đề Dreams & Dreamers, các nghệ sĩ được mời gọi bước vào thế giới của những giấc mơ. Đó là giấc mơ cá nhân, là ký ức, khát vọng. Mỗi giấc mơ như một cánh cửa, dẫn lối trí tưởng tượng đến những miền chưa biết.

Bước vào không gian trưng bày, người xem đi qua những địa danh mộng mơ. Mỗi tác phẩm là một giấc mộng, mỗi nghệ sĩ là một kẻ mộng mơ mở đường. Các tác phẩm gặp nhau ở tinh thần nhưng khác biệt trong cách kể.

Tác phẩm "Rất nhiều Mão" của Vũ Mạnh Linh gồm nhiều bức vẽ mèo của tác giả nhí, lưu giữ trạng thái sáng tạo tập thể mang tính hồn nhiên: hỗn độn, sống động...

Theo giám tuyển Thuỳ Trang, điểm đáng chú ý của triển lãm là mức độ sẵn sàng và chiều sâu tư duy của các nghệ sĩ trẻ. Nhiều tác phẩm cho thấy quá trình suy nghĩ chặt chẽ, nghiêm túc. Không ít tác phẩm vượt khỏi khuôn mẫu quen thuộc, không có một cách hiểu duy nhất, không có một khuôn hình cố định.

Các tác phẩm có thể bắt nguồn từ những giấc mơ, suy nghĩ cá nhân trong đời sống thường nhật, không chỉ là trò chơi sáng tạo thuần túy. Chính điều đó tạo nên một không gian biểu đạt rộng mở, nơi sự đa dạng được đặt ở trung tâm.

Các tác giả đến từ nhiều nền tảng khác nhau, có người được đào tạo bài bản trong các trường mỹ thuật, có người xuất thân từ thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang hay những lĩnh vực sáng tạo khác. Sự khác biệt tạo nên một trường nhìn rộng.

Diễn viên - họa sĩ Diễm Hằng với tác phẩm "Whisper of the Dreamer". Cô phải mất 6 năm mới tạo ra tác phẩm tự họa chính mình. Đó cũng là thời gian cô hoàn thiện bản thân và tâm trạng cuối cùng khi ra đời bức vẽ là lúc cô cảm thấy ổn định về cảm xúc.

Chia sẻ về lý do đưa Triposphere đến Hà Nội, bà Lannie Le - đồng sáng lập kiêm Giám đốc sáng tạo Pixel Dreams, cho biết: “Hà Nội là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Chúng tôi đưa Triposphere về đây để tôn vinh nền văn hóa Việt Nam giàu sáng tạo và khát vọng tự lập”.

2 trong 3 tác phẩm với tên gọi "Êm" của tác giả Nguyễn Băng Ly. Xem tác phẩm, giới mộ điệu như bước vào không gian êm đềm của những giấc mơ ngọt ngào và êm ái.

Tác phẩm "Trở về" của tác giả Kim Oanh khởi nguồn từ một khoảnh khắc năm 17 tuổi, khi cô soi mình xuống dòng suối dẫn vào một ngôi chùa thiêng ở Hà Nội và có cảm giác đời sống riêng, ký ức gia đình, lịch sử, văn hóa cùng hiện lên như một giấc mơ quay chậm. Những mô-típ gợi từ trống đồng Đông Sơn - mặt trời, xoáy ốc đồng tâm, nhà sàn cùng những hạt vàng lá 24k, gợi kỹ thuật "dát vàng chín" trong sơn mài Việt Nam.