Sáng 13/5, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo phường Tô Hiệu (Sơn La) cho biết, các lực lượng chức năng đã bắt giữ được cá thể khỉ xuất hiện tại khu dân cư trên địa bàn.

Cá thể khỉ hoang xuất hiện tại cổng trường học. Ảnh: T.T

Trước đó, tại khu dân cư Quyết Tâm, cổng Trường tiểu học Quyết Tâm (phường Tô Hiệu) xuất hiện một cá thể khỉ đực nặng khoảng 15-20kg, thường xuyên chạy xuống đường, leo trèo trên cây, mái nhà và xuất hiện tại nơi đông người, vào vườn tìm thức ăn, phá hoại hoa màu.

Theo người dân địa phương, không những thế, cá thể khỉ này còn cắn nát lốp ô tô của người dân, tấn công vật nuôi của hộ dân.

Leo trèo trên cây ở khu dân cư. Ảnh: T.T

Qua xác minh ban đầu, tại khu vực Quyết Tâm xuất hiện 3 cá thể khỉ hoang, gồm 2 cá thể lớn và 1 cá thể nhỏ. Trong đó, có một cá thể đực trưởng thành thường xuyên xuất hiện gần khu vực trường tiểu học vào thời điểm phụ huynh đưa đón học sinh.

Đặc chú ý, sáng 12/5, cá thể khỉ này xuất hiện trước cổng trường tiểu học và ‘trêu’ học sinh tại đây. Các lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương, công an đã được huy động và triển khai các phương án vây bắt nhiều lần cá thể khỉ đực này nhưng bất thành.

Cá thể khỉ bị bắt giữ sáng 13/5. Ảnh: B.Y

Tuy nhiên, đến khoảng 7h30 sáng nay (13/5), cá thể khỉ đực này đã bị các lực lượng bắt giữ và bàn giao cho lực lượng kiểm lâm. Hiện 2 cá thể khỉ còn lại đã trở về rừng trước đó và không còn xuất hiện tại khu dân cư.