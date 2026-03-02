Thị trường ô tô đã qua sử dụng luôn tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt với những người thiếu kinh nghiệm. Không ít người mua lo ngại tình trạng xe bị che giấu lỗi kỹ thuật trước khi "sang tên". Mới đây, một người dùng mạng xã hội đã chia sẻ mẹo kiểm tra đơn giản, thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Trong video đăng tải trên Facebook, tài khoản Ceith Griffith khuyên người mua nên kiểm tra trực tiếp bên trong ống xả trước khi quyết định xuống tiền. “Trước khi mua xe cũ, hãy ra phía sau xe và dùng ngón tay chà nhẹ vào bên trong ống xả. Nếu tay không dính muội đen hoặc dầu nhờn, khả năng cao động cơ vẫn hoạt động ổn định và không bị ăn dầu”, người này nói.

Để minh họa, anh đưa tay vào ống xả một chiếc xe đang kiểm tra, xoay nhẹ rồi rút ra. Ngón tay gần như sạch, không xuất hiện lớp dầu hay cặn bẩn bất thường.

Xem video:

Xe “ăn dầu” là gì?

Động cơ ô tô cần dầu để bôi trơn, nhưng dầu không được phép lọt vào buồng đốt. Khi xảy ra hiện tượng “ăn dầu”, dầu động cơ rò rỉ qua các chi tiết hao mòn như piston hoặc phớt xupap, tràn vào buồng đốt và bị đốt cháy cùng nhiên liệu. Quá trình này để lại cặn bám tại ống xả.

Tình trạng trên không chỉ khiến xe hao hụt dầu bất thường, buộc phải châm thêm thường xuyên, mà còn có thể làm hỏng bugi, thậm chí ảnh hưởng tới bộ xúc tác khí thải nếu kéo dài.

Cách làm đơn giản nhưng được cho là có thể giúp người mua tránh rủi ro về động cơ.

Với xe đã vận hành quãng đường lớn, mức tiêu hao dầu nhỏ có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu phải bổ sung liên tục trong thời gian ngắn, đây là dấu hiệu đáng lưu ý.

Kiểm tra ống xả có đủ tin cậy?

Theo một số ý kiến chuyên môn, động cơ đốt dầu thường để lại cặn dày, có cảm giác nhờn. Tuy nhiên, xe vận hành bình thường cũng có thể xuất hiện một lớp muội mỏng. Vì vậy, chỉ dựa vào bụi đen trong ống xả là chưa đủ để khẳng định tình trạng động cơ.

Ngoài cách kiểm tra này, người mua nên quan sát màu khói thải khi xe nổ máy. Khói xanh nhạt từ ống xả thường là dấu hiệu đặc trưng của việc đốt dầu. Đồng thời, nên yêu cầu người bán để xe nổ máy một thời gian nhằm kiểm tra hiện tượng quá nhiệt hoặc mùi khét bất thường.

Một số người dùng mạng xã hội cũng chia sẻ thêm kinh nghiệm như kéo hết dây an toàn để kiểm tra dấu hiệu xe từng bị ngập nước, hoặc theo dõi tiếng máy khi vận hành không tải.

Những thao tác tưởng chừng đơn giản có thể giúp người mua xe cũ hạn chế rủi ro, tránh “tiền mất tật mang” khi quyết định xuống tiền.

Theo Motorbiscuit

Tin bài cộng tác gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!