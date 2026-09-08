Theo Công an tỉnh Điện Biên, thời gian qua trên địa bàn xảy ra một số vụ sử dụng trái phép dao, kiếm có tính sát thương cao. Nhiều vụ bắt nguồn từ mâu thuẫn trong sinh hoạt, quan hệ gia đình nhưng dẫn đến hậu quả hình sự.

Cụ thể, khoảng 13h ngày 18/5, tại thôn Mỹ Hưng, xã Thanh Nưa, do mâu thuẫn gia đình, ông Nguyễn Văn Vỹ (SN 1964) dùng dao làm trọng thương con trai là Nguyễn Văn Thuận (SN 1990). Nạn nhân tử vong do vết thương nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên sau đó khởi tố Nguyễn Văn Vỹ về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự. Người này đồng thời bị khởi tố bổ sung về hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan ANĐT Công an Điện Biên khởi tố đối tượng Tráng A Dùng. Ảnh: CACC

Trong một vụ khác, Cháng A Dùng (SN 2005, trú bản Ma Thì Hồ 2, xã Na Sang) sử dụng kiếm gây thương tích cho anh Cháng A Tùng (SN 2003), cùng địa phương. Kết quả giám định xác định nạn nhân tổn thương cơ thể 2%.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dùng về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Khi nào dao được coi là vũ khí quân dụng?

Theo Công an tỉnh Điện Biên, khoản 6 Điều 2 Luật số 42/2024/QH15 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, dao có tính sát thương cao là dao sắc, dao nhọn thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành. Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Điểm b khoản 4 Điều 2 quy định, dao có tính sát thương cao được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc chống người thi hành công vụ thì được xác định là vũ khí thô sơ.

Trong khi đó, theo điểm d khoản 2 Điều 2, dao có tính sát thương cao được sử dụng với mục đích xâm phạm trái pháp luật tính mạng, sức khỏe con người được xác định là vũ khí quân dụng.

Như vậy, tính chất pháp lý của dao có tính sát thương cao không chỉ phụ thuộc vào bản thân vật dụng mà còn gắn với mục đích sử dụng.

Trường hợp loại dao này được sử dụng nhằm xâm phạm trái pháp luật tính mạng, sức khỏe người khác và được xác định là vũ khí quân dụng, người vi phạm có thể bị xử lý theo Điều 304 Bộ luật Hình sự. Tùy hành vi và hậu quả, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm về các tội danh khác.

Luật cũng quy định trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu dao có tính sát thương cao. Theo khoản 2 Điều 74 Luật số 42/2024/QH15, khi cơ quan công an yêu cầu, các tổ chức, cá nhân này phải cung cấp thông tin về số lượng, chủng loại, nhãn hiệu và cơ sở sản xuất.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân không mang, sử dụng dao, kiếm để giải quyết mâu thuẫn, đe dọa hoặc tấn công người khác. Khi phát sinh tranh chấp, người dân cần thông báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.