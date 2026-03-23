Lời tòa soạn: Chỉ bằng vài cú click chuột, súng đạn sát thương cao được xé lẻ, ngụy trang thành bưu phẩm "ship COD" đi khắp cả nước. Việc dễ dàng sở hữu vũ khí quân dụng thông qua mạng xã hội đang tiếp tay cho những thảm kịch đẫm máu ngoài đời thực. Dựa trên hồ sơ phá án của Công an tỉnh Lai Châu, VietNamNet triển khai tuyến bài Giải mã chuyên án 0126K: Phá vỡ ma trận vũ khí "ship COD" nhằm tái hiện chân thực cuộc rượt đuổi xuyên Việt để đánh sập đường dây mua bán, sản xuất vũ khí quân dụng. Loạt bài phơi bày phương thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm vũ khí công nghệ cao, đồng thời khắc họa sự nhọc nhằn, bản lĩnh sắc bén của Cảnh sát hình sự trên trận tuyến bảo vệ sự bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Những đường đạn từ bóng tối

Bóng tối chập choạng đổ xuống cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh (nằm tại thôn 6, xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai) vào ngày 2/10/2025. Bên trong nhà, gia đình ông Đỗ Duy Thiên cùng vợ là bà Chu Hồng Hạnh và cháu ruột 11 tuổi đang quây quần bên mâm cơm tối.

Họ không hề biết rằng, từ ngoài bìa lô cao su cách đó 35m, họng súng của kẻ thủ ác Lê Sỹ Tùng đã giương lên, lạnh lùng hướng về phía mâm cơm. Không có những tiếng nổ chát chúa báo trước hiểm nguy, những đường đạn xuyên qua bóng tối tĩnh lặng găm thẳng vào các nạn nhân.

Lê Sỹ Tùng cùng tang vật của vụ án. Ảnh: CACC

Tùng xả đạn liên tục, tước đoạt mạng sống của cả 3 người dù giữa y và gia đình ông Thiên không hề có bất kỳ mâu thuẫn nào. Khẩu súng Ruger dùng để gây án được Tùng tìm mua dễ dàng qua mạng xã hội Facebook với giá 42 triệu đồng, kèm theo 750 viên đạn giá 10 triệu đồng. Đầu tháng 2 vừa qua, Tùng bị toà án tuyên án tử hình nhưng nỗi ám ảnh về bữa cơm đầm ấm hoá thành thảm kịch vẫn hằn in trong tâm trí người ở lại.

Đó không phải là một trường hợp cá biệt. Ngày 15/3/2026, tại xã Đông Tiền Hải (tỉnh Hưng Yên), đối tượng Nguyễn Xuân Thăng đã nã súng và dùng dao tước đoạt mạng sống của người vợ ngay tại nhà anh vợ.

Hệ lụy từ thị trường vũ khí "chợ đen" không chừa bất kỳ địa bàn nào. Ngay tại Lai Châu, Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh không giấu được sự trăn trở khi nhắc lại những hồ sơ án mạng từ súng đạn trôi nổi: Đó là vụ người chồng dùng súng kíp bắn tử vong người vợ đang mang thai; là những chuyến đi săn biến thành thảm kịch khi nổ súng bắn nhầm bạn đi cùng rồi giấu xác phi tang. Thậm chí, một đối tượng cũng có thể dễ dàng mua súng qua hình thức "ship COD" về để đe dọa chính người thân trong gia đình...

Khi những viên đạn "núp bóng" bưu phẩm len vào bản làng Tây Bắc

Trong khi những vụ nổ súng liên tiếp gây rúng động dư luận, tại những bản làng vùng sâu vùng xa, vũ khí sát thương đang len lỏi qua các chốt chặn một cách tĩnh lặng và tinh vi.

Nằm khuất nẻo giữa núi rừng, bản Hua Than (xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu) là nơi sinh sống của Sùng A Vừ (sinh năm 2001). Tháng 11/2025, lướt ứng dụng TikTok, Vừ dừng lại ở một video quảng cáo của tài khoản "Kẹo mềm thanh kiếm". Vài dòng tin nhắn trao đổi, một giao dịch được chốt hạ: 1kg đạn chì hình nấm với giá 450.000 đồng.

Khoảng một tuần sau, một nhân viên giao hàng đã vượt đường dốc, mang bưu phẩm đến giao tận tay Vừ tại bản Hua Than. Nắm trong tay túi đạn, Vừ lập tức xóa sạch mọi tin nhắn giao dịch trên ứng dụng, chiếc điện thoại sau đó bị hỏng cũng được y vứt bỏ không rõ tung tích nhằm cắt đứt mọi dấu vết.

Súng đạn len lỏi vào các bản làng Tây Bắc. Trong ảnh là 2 đối tượng Sùng A Vừ (bên phải) và Sùng A Dế.

Cách thức lách luật tinh vi còn được bộc lộ rõ nét qua trường hợp của Sùng A Dế (sinh năm 1992, trú bản Sàng Mà Pho, xã Sin Suối Hồ). Tháng 8/2025, Dế tỏ ra chấp hành pháp luật khi tự nguyện mang nộp một khẩu súng nén khí PCP cho Đồn Biên phòng. Thế nhưng chỉ 3 tháng sau, Dế dùng Zalo cá nhân bí mật liên hệ với số điện thoại của đường dây "Kẹo mềm thanh kiếm", mua 1kg đạn chì với giá 400.000 đồng.

Khi gói hàng bịt kín được giao đến bản, Dế thản nhiên trả tiền mặt. Sự ngụy trang hoàn hảo đến mức người giao hàng cũng không hề biết mình vừa vận chuyển hàng trăm viên đạn có độ sát thương rất cao.

Sự liều lĩnh và thiếu hiểu biết pháp luật đã đẩy Vừ, Dế và nhiều thanh niên ở bản làng Tây Bắc vào lằn ranh phạm pháp cực kỳ nghiêm trọng. Họ không hề biết rằng, theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 42/2024/QH15) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, các loại súng nén khí, súng hơi (PCP) và đạn sử dụng cho chúng đã chính thức được đưa vào danh mục vũ khí quân dụng do tính sát thương quá cao.

Những thứ người dân vùng cao vẫn lầm tưởng là "súng săn bắn chim" với mức phạt hành chính nhẹ nhàng, nay đã trở thành tang vật của tội danh Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Chuyên án 0126K và cuộc truy quét xuyên Việt

Những bưu kiện nằm gọn trong tay Sùng A Vừ hay Sùng A Dế không phải là những mảnh ghép rời rạc, mà là điểm cuối của một đường dây buôn bán vũ khí khép kín, hoạt động chuyên nghiệp trên không gian mạng.

Tháng 12/2025, thông qua các biện pháp nghiệp vụ rà soát trên YouTube, Facebook, TikTok và Zalo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện những dấu hiệu bất thường từ mạng lưới tài khoản mang tên “Kẹo mềm thanh kiếm” và “Shop phụ kiện”. Mọi dữ liệu trinh sát đều hướng về đối tượng Trần Trung Khánh (sinh năm 1991, trú tại xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa).

Từ những manh mối mờ nhạt trên không gian mạng, "ông trùm" sản xuất và buôn bán vũ khí Trần Trung Khánh đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng cảnh sát hình sự Lai Châu.

Bản báo cáo đặt lên bàn Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho thấy mức độ đáng báo động: Chỉ trong một năm (từ tháng 1/2025 đến tháng 12/2025) - đúng thời điểm các quy định pháp luật về vũ khí quân dụng được siết chặt nhất, Khánh vẫn ngang nhiên thiết lập đường dây vươn vòi đi khắp các tỉnh, thành phố.

Cụ thể, hơn 1.600 đơn hàng vũ khí quân dụng đã được ngụy trang thành "phụ kiện xe" được nhóm của Trần Trung Khánh tuồn ra thị trường và thu về hơn 1 tỷ đồng. Riêng tại địa bàn tỉnh Lai Châu, cơ quan công an đã rà soát và xác định có tới gần 40 trường hợp đặt mua vũ khí từ đường dây này.

Những viên đạn nấp dưới danh nghĩa bưu phẩm nếu rơi vào tay các băng nhóm tội phạm manh động tại vùng biên giới phên giậu sẽ trở thành ngòi nổ cho những vụ án nguy hiểm. Không để mầm mống tội ác sinh sôi, chuyên án trinh sát mang bí số 0126K chính thức được xác lập do Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu chủ trì. Cuộc truy quét vượt qua địa giới tỉnh Lai Châu đã bóc gỡ vòi bạch tuộc tội phạm này chính thức bắt đầu từ những manh mối mờ nhạt nhất trên không gian ảo.