Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi vừa có hướng dẫn cụ thể nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người lao động tránh sai sót khi kê khai quyết toán thuế TNCN.

Một trong những lỗi sai khá phổ biến là kê khai sai người lao động trong phụ lục bảng kê chi tiết kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN.

Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, người lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì tổ chức trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Có người lao động được thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, nhưng cũng có người lao động phải khấu trừ theo mức 10% thu nhập. Ảnh: Hoàng Hà

Cơ quan thuế lưu ý, việc kê khai chi tiết các cá nhân thuộc diện tính thuế trên bảng kê quyết toán thuế như sau:

- Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN: Áp dụng với các cá nhân có hợp đồng lao động dài hạn từ 3 tháng trở lên và thuộc diện tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần.

- Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN: Áp dụng với các cá nhân có hợp đồng lao động ngắn hạn dưới 3 tháng và thuộc diện tính thuế TNCN theo thuế suất toàn phần.

* Trường hợp cá nhân vừa ký hợp đồng lao động thử việc dưới 3 tháng được khấu trừ theo thuế suất 10%, sau đó ký kết hợp đồng dài hạn từ 3 tháng trở lên được khấu trừ theo Biểu thuế lũy tiến từng phần:

+ Nếu người lao động có ủy quyền quyết toán cho tổ chức, tổ chức tổng hợp thu nhập và số thuế đã khấu trừ của cá nhân đó và kê khai tại Phụ lục bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN cho toàn bộ thu nhập chịu thuế trong năm (bao gồm cả phần thu nhập được khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến và theo mức thuế suất 10%).

+ Nếu người lao động không ủy quyền quyết toán cho tổ chức, tổ chức kê khai thu nhập và số thuế đã khấu trừ của cá nhân đó tại cả hai phụ lục bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN (thu nhập chịu thuế được khấu trừ theo biểu lũy tiến) và phụ lục bảng kê 05-2/BK-QTT-TNCN (thu nhập được khấu trừ theo mức thuế suất 10%).

Một số lưu ý về ủy quyền quyết toán thuế TNCN

- Trường hợp được ủy quyền

+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch.

+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch; đồng thời, có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chỉ trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

- Trường hợp không được ủy quyền

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 2 nơi trở lên (trừ trường hợp cá nhân được điều chuyển trong cùng một tổ chức, hệ thống) không thuộc diện ủy quyền quyết toán cho tổ chức chỉ trả.

Tổ chức chi trả có trách nhiệm thông báo cho người lao động của đơn vị mình tự thực hiện quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công đối với các cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế do có thu nhập từ tiền công, tiền lương từ 2 nơi trở lên theo đúng quy định.