Trong bối cảnh đó, giữ chân nhân tài không còn chỉ phụ thuộc vào lương thưởng, phúc lợi hay cơ hội phát triển, mà còn nằm ở khả năng doanh nghiệp xây dựng một “mạng lưới an toàn tâm lý” để chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người lao động từ sớm.

Bài toán chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhân sự trong doanh nghiệp

Trong nhiều năm, bài toán giữ chân nhân sự thường được doanh nghiệp tiếp cận qua lương thưởng, phúc lợi, môi trường làm việc và các công cụ nâng cao hiệu suất. Tuy nhiên, khi áp lực tinh thần trở thành một phần thường trực của đời sống công sở, cách tiếp cận này bộc lộ một khoảng trống quan trọng: sức khỏe cảm xúc của người lao động vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Tại Việt Nam, một số báo cáo gần đây cho thấy khoảng 42% người lao động đang đối diện với nguy cơ sức khỏe tinh thần ở mức nghiêm trọng, thường xuyên chịu căng thẳng và kiệt sức. Trong khi nhu cầu hỗ trợ ngày càng tăng.

Đáng chú ý, nhiều nhân sự vẫn đi làm nhưng hiệu suất thực tế đã giảm đáng kể. Đây là hiện tượng “presenteeism” - người lao động hiện diện tại nơi làm việc nhưng không còn làm việc với năng suất tốt nhất.

Khi áp lực cá nhân trở thành rủi ro vận hành

Sức khỏe tinh thần không còn là câu chuyện riêng của từng nhân viên. Khi căng thẳng kéo dài, doanh nghiệp phải đối mặt với năng suất giảm, sai sót gia tăng, phối hợp nội bộ kém hiệu quả và nguy cơ nghỉ việc cao hơn. Chi phí tuyển dụng, đào tạo nhân sự thay thế có thể lên tới 1,5 - 2 lần mức lương của vị trí cũ.

Vấn đề là nhiều chương trình hỗ trợ hiện nay vẫn chưa tiếp cận được nhân sự ở giai đoạn đầu của căng thẳng. Một số người e ngại tìm kiếm hỗ trợ tâm lý vì lo ảnh hưởng đến đánh giá công việc hoặc cơ hội thăng tiến. Vì vậy, điều doanh nghiệp cần không chỉ là thêm phúc lợi mà là một cơ chế hỗ trợ đủ sớm và đủ tin cậy để người lao động tìm kiếm sự giúp đỡ trước khi rơi vào khủng hoảng.

Hệ sinh thái hỗ trợ sức khỏe tinh thần toàn diện từ WhiteCoat

WhiteCoat là một trong những đơn vị tiên phong triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe tinh thần cho doanh nghiệp, giúp người lao động được hỗ trợ từ sớm thay vì chỉ tìm đến chuyên gia khi căng thẳng đã trở nên nghiêm trọng.

Mô hình của WhiteCoat kết hợp giữa nền tảng số và các hoạt động trực tiếp tại doanh nghiệp. Trên ứng dụng, nhân sự có thể đánh giá sức khỏe tinh thần, sử dụng các công cụ tự chăm sóc và kết nối với chuyên gia tâm lý khi cần.

Với doanh nghiệp, kết quả đánh giá được tổng hợp ở cấp độ nhóm và ẩn danh hóa để theo dõi xu hướng sức khỏe tinh thần của đội ngũ. WhiteCoat cũng triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức tại nơi làm việc.

Ứng dụng WhiteCoat hỗ trợ người lao động đánh giá sức khỏe tinh thần và theo dõi kết quả ngay trên nền tảng số.

Tư vấn tâm lý qua tin nhắn: Giúp nhân sự tiếp cận chuyên gia từ sớm

Một điểm nổi bật trong hệ sinh thái của WhiteCoat là hình thức tư vấn tâm lý qua tin nhắn ngay trên ứng dụng. Người lao động có thể kết nối với chuyên gia nhanh chóng, giảm bớt tâm lý e ngại khi tìm kiếm hỗ trợ tinh thần.

Trong không gian trò chuyện được bảo mật, nhân sự có thể chia sẻ áp lực công việc hoặc tình trạng quá tải trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng. Thông tin chăm sóc được lưu trữ xuyên suốt, giúp quá trình hỗ trợ được duy trì liên tục.

Cách tiếp cận qua tin nhắn cũng phù hợp với thói quen giao tiếp của lực lượng lao động hiện đại với tiềm năng giúp người dùng tiếp cận dịch vụ chăm sóc tinh thần thường xuyên hơn.

Tính năng tư vấn tâm lý qua tin nhắn trên ứng dụng WhiteCoat giúp người lao động tiếp cận chuyên gia

Đầu tư vào “Tâm” là nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Khi sức khỏe tinh thần trở thành một phần của chiến lược nhân sự, doanh nghiệp không còn chỉ cạnh tranh bằng lương thưởng, phúc lợi hay công nghệ. Khả năng xây dựng môi trường làm việc lành mạnh về mặt cảm xúc cũng trở thành yếu tố quan trọng để duy trì hiệu suất và giữ chân nhân tài.

“Vì vậy, “mạng lưới an toàn tâm lý” không nên được xem là một phúc lợi bổ sung, mà là một phần của nền tảng quản trị nhân sự hiện đại. Các mô hình như WhiteCoat giúp doanh nghiệp xây dựng lực lượng lao động ổn định và gắn bó hơn trong dài hạn”, đại diện WhiteCoat nhấn mạnh.

Hà LInh