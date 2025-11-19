Cam kết hành động rõ ràng

Chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Hồng Phong - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã diễn ra thành công tốt đẹp, Nghị quyết Đại hội đã xác định 5 quan điểm phát triển, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược.

Ông Nguyễn Hồng Phong - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa chia sẻ mục tiêu hành động trong nhiệm kỳ tới. Ảnh: Lê Dương

“Điểm mới của nhiệm kỳ này là mọi mục tiêu đều được cụ thể hóa bằng chương trình hành động theo lĩnh vực, địa bàn, gắn rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị. Mỗi cấp, mỗi ngành đều có ‘cam kết hành động’ và tiêu chí đánh giá cụ thể, liên thông với hệ thống thi đua - khen thưởng - đánh giá cán bộ”, ông Phong thông tin.

Với tinh thần xuyên suốt “nói đi đôi với làm”, “nghị quyết đến đâu, hành động đến đó”, Tỉnh ủy đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành theo dõi, đôn đốc các địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội bảo đảm 4 có “có trọng tâm, trọng điểm - có nguồn lực thực hiện - có tiến độ thời gian - có sản phẩm cụ thể”, gắn với công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật.

Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Ảnh: Lê Dương

“Thước đo sự thành công của nhiệm kỳ mới không phải bằng văn bản, mà phải bằng chuyển biến tích cực trong thực tiễn, đo được bằng số lượng công trình, dự án hoàn thành và bằng chất lượng đời sống người dân được nâng lên”, ông Phong nhấn mạnh.

Người dân và doanh nghiệp là trung tâm

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, Đại hội đã xác định cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý nhà nước, hướng tới hiệu quả, minh bạch, kiến tạo và phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Theo đó, Tỉnh sẽ đẩy mạnh đối thoại công - tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh, minh bạch, bình đẳng. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong giám sát, phản biện, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội. "Khi toàn dân cùng vào cuộc, nghị quyết chắc chắn sẽ trở thành hiện thực sinh động trong cuộc sống", ông Phong nói.

Trong nhiệm kỳ này, tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, tạo cơ sở thúc đẩy kết nối các vùng, miền, các trung tâm kinh tế động lực. Ảnh: Lê Dương

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan hành chính phải công khai tiến độ xử lý hồ sơ, giảm tối đa thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong điều hành, giám sát, nâng cao tính công khai và minh bạch. Tăng cường kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân. Tinh thần chung là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung, coi hiệu quả công việc là thước đo năng lực và uy tín cán bộ.

Cũng theo ông Phong, trong nhiệm kỳ này, tỉnh sẽ tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, tạo cơ sở thúc đẩy kết nối các vùng, miền, các trung tâm kinh tế động lực.

“Liên kết vùng không chỉ là bản đồ trên giấy, mà phải thể hiện bằng dự án, bằng dòng hàng, dòng vốn và dòng lao động di chuyển thực chất. Mỗi khu vực phát triển theo thế mạnh riêng nhưng bổ trợ lẫn nhau, tạo sức bật tổng thể, đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mạnh của khu vực Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ”, ông Phong nói.

Phấn đấu xây dựng tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030 nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc. Ảnh: Lê Dương

Bên cạnh đó, Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, theo dõi, đánh giá tiến độ nghị quyết, nhằm tăng tính minh bạch và tương tác thường xuyên giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Mục tiêu cuối cùng là mọi nghị quyết đều “sống” trong thực tế, bằng hành động cụ thể, bằng kết quả rõ ràng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong khẳng định: “Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh sẽ phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, giá trị văn hoá, lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương; tranh thủ tốt thời cơ, thuận lợi, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng tỉnh Thanh Hoá nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; đến năm 2045, trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc”.

Lê Dương