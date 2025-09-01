Kho bạc Nhà nước cho biết, theo số liệu tổng hợp nhanh, đến 11h trưa nay (1/9), có 3.120/3.321 xã, phường đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức trao quà tặng đến người dân, chiếm tỷ trọng 93,95% tổng số xã, với số tiền gần 10.428 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 96,99% trên dự toán đã được giao.

Toàn bộ các xã phường tại 34 tỉnh, thành phố đang khẩn trương triển khai thực hiện việc rút kinh phí tại Kho bạc Nhà nước để tổ chức trao tặng quà đến từng người dân.

Xã Thanh Trì (Hà Nội) triển khai hỗ trợ người dân nhận quà Tết Độc lập 2/9. Ảnh: Xã TT

Trong đó, 18 tỉnh, thành phố, gồm: Huế, Bắc Ninh, Cà Mau, Cao Bằng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Lai Châu, Khánh Hoà, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Quảng Trị, Thanh Hoá, toàn bộ các xã, phường đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức thực hiện chi quà tặng tại các cơ sở theo quy định.

Các tỉnh, thành phố còn lại đều đã đạt trên 90% số xã, phường hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức trao tặng quà đến người dân và tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị còn lại triển khai, hoàn thành nhiệm vụ.

Kho bạc Nhà nước cho biết, hiện vẫn tiếp tục phối hợp cùng với các đơn vị liên quan, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để giải ngân, đảm bảo kinh phí cho các đơn vị tổ chức chi tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 28/8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 149 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mức quà tặng 100.000 đồng/người dân.

Tiếp đó, ngày 29/8, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 1867 về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để tặng quà nhân dân.

Quyết định nêu rõ, bổ sung có mục tiêu từ nguồn dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2025 đã được Quốc hội quyết định nhưng chưa phân bổ chi tiết cho 34 tỉnh, thành phố để thực hiện chính sách tặng quà nhân dân. Tổng kinh phí là hơn 10.700 tỷ đồng.