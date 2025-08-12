Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, trung bình mỗi tuần cần 700-800 đơn vị máu. Tuy nhiên, 3 tháng vừa qua, đơn vị này chỉ cung ứng được khoảng 20% so với nhu cầu thực tế. Hiện kho máu tại đây chỉ còn 427 đơn vị, đủ sử dụng cho 4-5 ngày tới.

Lãnh đạo bệnh viện đã có thông báo gửi đến các khoa, phòng yêu cầu sử dụng máu tiết kiệm, đúng chỉ định, đặc biệt ưu tiên cho những ca cấp cứu, một số trường hợp sẽ phải tạm thời trì hoãn.

Bệnh nhân mòn mỏi đợi từng giọt máu. Ảnh: Trần Tuyên

“Chúng tôi chủ động liên hệ với Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TPHCM nhờ cung cấp thêm nhưng cũng chỉ hỗ trợ được một phần. Nếu tình hình trên còn kéo dài thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân”, ông Lê Hoàng Phúc - Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) trăn trở.

Tương tự, tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ, nơi được xem như ngân hàng máu ở miền Tây cũng chỉ có thể cung cấp nhỏ giọt, cầm chừng cho các bệnh viện. Trước thực trạng này, các y bác sĩ rơi vào cảnh “lực bất tòng tâm”, người bệnh “khóc không thành tiếng”.

Dù đã nhập viện 3 ngày nhưng bệnh nhân Trương Thanh Phước vẫn chưa biết được ngày truyền máu điều trị. Ảnh: Trần Tuyên

Anh Trương Thanh Phước (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) bị suy tuỵ gần 5 năm, điều trị bằng phương pháp truyền máu 2 lần/tháng. Anh là trụ cột chính trong gia đình. Hàng tháng, người vợ đưa anh đến viện chạy chữa, 2 con nhỏ gửi nhờ ông bà chăm sóc.

“Nhập viện 3 ngày chưa được truyền máu và vẫn chưa biết khi nào có. Trong khi đó, chi phí đi lại, ăn ở của vợ chồng tôi phát sinh rất nhiều”, bệnh nhân Phước lo lắng.

Bà Phan Thị Tố Loan - Phó khoa Sàng lọc, điều chế, cấp phát máu cho biết, hiện bệnh viện tiếp nhận tối đa 5.000 đơn vị máu/tháng, chưa đáp ứng được 50% nhu cầu sử dụng của 74 bệnh viện ở miền Tây (khoảng 14.000 đơn vị/tháng).

Kho dự trữ máu tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ thiếu hụt nghiêm trọng. Ảnh: Trần Tuyên

Cơ sở y tế này phải sửa sang, đầu tư cơ sở vật chất của phòng hiến máu nhằm thu hút người dân, sinh viên trường đại học, các sở, ban ngành, thậm chí vận động cán bộ, nhân viên bệnh viện tham gia. Nhờ đó lượng máu tiếp nhận tăng thêm, cao điểm hơn 60 đơn vị/ngày. Tuy nhiên, đây chỉ phương án “chữa cháy” tạm thời.

“Người hiến máu có thể hiến cách nhau 3 tháng nhưng người bệnh cần máu mỗi ngày, vì vậy nguồn máu có sẵn ngày càng giảm và chưa có dấu hiệu cải thiện. Với vai trò là đơn vị chịu trách nhiệm tiếp nhận và cung cấp các chế phẩm máu, đơn vị rất xót xa khi chứng kiến đồng nghiệp không ngại đường xa đến nhận từng đơn vị máu”, bà Loan chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ tham gia hiến máu tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ. Ảnh: Trần Tuyên

Liên quan câu chuyện thiếu máu, ông Huỳnh Minh Phú - Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ lý giải, thời gian gần đây, các địa phương đang trong giai đoạn sáp nhập, tổ chức lại bộ máy.

Điều này dẫn đến việc Ban Chỉ đạo hiến máu của các xã/phường sau sáp nhập chưa kịp củng cố, kiện toàn, gặp khó trong vận đồng nguồn hiến tặng. Ngoài ra, nguồn máu từ Trung ương cũng trong tình trạng thiếu hụt nên không thể cung cấp cho bệnh viện.

“Vì các lý do này, chúng tôi thông báo cho các bệnh viện biết và có sự chuẩn bị trước. Đồng thời, bệnh viện cũng gửi công văn đến Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nhằm vận động người dân tham gia hiến máu cứu người”, ông Phú cho hay.