Xem video:

Theo nội dung video được đăng tải từ Bengaluru (Ấn Độ), một thanh niên mặc vest lái chiếc xe thể thao hạng sang Porsche 718 Boxster màu đỏ tới một đoạn đường có ổ gà, phía sau là nhóm người hỗ trợ đi cùng trên một chiếc Range Rover Velar.

Tại hiện trường, người lái Porsche 718 Boxster bước xuống xe, cởi áo vest, trong khi nhóm đi cùng lấy các bao xi măng và sỏi từ khoang hành lý phía trước của xe. Điều gây chú ý là toàn bộ vật liệu được đổ trực tiếp lên nắp ca-pô chiếc Porsche, biến lớp sơn đỏ bóng bẩy thành màu xám bê tông.

Sau đó, nước được thêm vào để trộn hỗn hợp ngay trên xe, rồi dùng để lấp đầy ổ gà. Người đàn ông tiếp tục san phẳng bề mặt bằng dụng cụ và cả giày của mình. Khi hoàn tất, anh được hỗ trợ rửa tay, mặc lại vest trước khi rời đi, để lại một thùng nước trên vị trí vừa vá nhằm tránh xe khác đi qua khi bê tông chưa khô.

Tuy nhiên, mục đích thực sự của màn trình diễn này không chỉ là vá đường. Theo tiết lộ, đây là cách người đàn ông quảng bá cho lớp phim bảo vệ sơn (PPF) được dán trên xe. Sau khi hoàn thành, lớp phim này được bóc ra để cho thấy phần sơn bên dưới gần như không bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, thông điệp đi kèm video còn kêu gọi người dân tự xử lý ổ gà trong bối cảnh hạ tầng chưa được cải thiện. Điều này đã vấp phải nhiều tranh cãi, đặc biệt trong bối cảnh ổ gà được cho là nguyên nhân gây ra không ít vụ tai nạn giao thông tại Ấn Độ.

Dù thu hút sự chú ý lớn, phần bình luận của video đã bị tắt, cho thấy phản ứng của cộng đồng có thể không hoàn toàn tích cực đối với màn quảng cáo theo kiểu “đánh đổi hình ảnh” này.

Theo Motorbiscuit

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!