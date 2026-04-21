Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng nửa đêm gần khu vực lâu đài Casa Loma nổi tiếng ở trung tâm Toronto, Canada. Chiếc siêu xe được cho là mất kiểm soát khi vào giao lộ, phi lên vỉa hè, tông gãy hệ thống khung sắt đỗ xe đạp trước khi dừng lại khi đâm vào cột đèn.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc McLaren 600LT bị hư hỏng nặng phần đầu, nhiều chi tiết phụ tùng văng ra khu vực công viên gần đó. Một số nguồn tin cho biết chiếc xe này di chuyển cùng một chiếc McLaren 570S màu xanh trước khi tai nạn xảy ra.

Giới chuyên môn nhận định, với mức độ hư hại nghiêm trọng, khả năng chiếc xe được sửa chữa, phục hồi là không cao, thậm chí chỉ còn giá trị “rã xác” để lấy phụ tùng.

Theo đài CBC, tài xế nam điều khiển chiếc 600LT đã bị bắt vì nghi ngờ lái xe trong tình trạng có sử dụng chất kích thích. Người này cùng một hành khách được đưa tới bệnh viện với các chấn thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Đáng chú ý, người dân địa phương cho biết, khu vực chiếc McLaren 600LT gặp nạn thường xuyên xảy ra các vụ chạy xe tốc độ cao. Trước đó vài năm, một chiếc Chevrolet Corvette cũng từng gặp tai nạn gần như tại đúng vị trí này.

McLaren 600LT là một trong những phiên bản hiệu năng cao nhất của dòng Sport Series.

Ra mắt vào năm 2018, McLaren 600LT là một trong những phiên bản hiệu năng cao nhất của dòng Sport Series, với số lượng sản xuất ước tính chỉ khoảng 1.500 xe toàn cầu. Mẫu xe sử dụng động cơ V8 3.8L tăng áp kép, cho công suất 592 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm, nổi bật với triết lý “tăng sức mạnh, giảm trọng lượng và tối ưu khí động học”.

Theo Carscoops

