Một chiếc Rolls-Royce Phantom VII, dòng sedan siêu sang hiếm gặp tại Ấn Độ đang gây chú ý khi bị tháo dỡ hoàn toàn để bán phụ tùng, dù không liên quan đến lệnh cấm xe cũ như nhiều người lầm tưởng.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe bị đưa vào bãi phế liệu, từng bộ phận lần lượt bị tháo rời. Theo thông tin được chia sẻ, nguyên nhân chính đến từ lỗi kỹ thuật nghiêm trọng. Chi phí sửa chữa quá cao khiến chủ xe quyết định "rã xác" bán phụ tùng xe thay vì phục hồi.

Trong một số đoạn clip, chiếc Phantom VII xuất hiện trên xe nâng, kính sau bị đập vỡ, các chi tiết dưới gầm được tháo rời. Những video khác ghi lại cảnh công nhân tháo lưới tản nhiệt đặc trưng, cản trước và nắp ca-pô. Thậm chí, có cảnh một người ngồi trực tiếp lên khoang động cơ để tháo các chi tiết.

Dù bị tháo dỡ, chiếc xe vẫn cho thấy đẳng cấp của một mẫu xe siêu sang. Nội thất sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như gỗ ốp và da thủ công. Một chi tiết đặc trưng của Rolls-Royce cũng xuất hiện trong video: logo trên mâm xe luôn giữ nguyên phương thẳng đứng, không xoay theo bánh xe.

Theo giới chuyên môn, việc “khai tử” một chiếc xe siêu sang như Phantom không phải chuyện hiếm. Với những mẫu xe có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng khi còn mới, chi phí sửa chữa và thay thế linh kiện có thể cực kỳ đắt đỏ. Trong nhiều trường hợp, bán xe theo dạng phụ tùng lại là phương án kinh tế hơn.

Rolls-Royce Phantom VII được Rolls-Royce ra mắt năm 2003. Mẫu xe này duy trì sản xuất đến năm 2016 trước khi được thay thế bởi thế hệ Phantom VIII.

Xe sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6.75L, cho công suất khoảng 460 mã lực và mô-men xoắn 720 Nm. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h hơn 6 giây, tốc độ tối đa khoảng 240 km/h.

Theo Cartoq

