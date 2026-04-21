Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra trên tuyến Fruitville Road, hạt Sarasota. Nạn nhân là cô Maslin Kurtz. Khi đang lưu thông, chiếc SUV đã đâm phải một con cá sấu dài khoảng 2,8 m. Do điều kiện ánh sáng yếu (6h sáng), nữ tài xế ban đầu không nhận ra mình vừa va chạm với con vật.

Sau cú tông đầu tiên, chiếc xe mất kiểm soát và tiếp tục đâm mạnh vào một cột thép bên đường. Hình ảnh hiện trường cho thấy phần thân bên phụ của xe gần như bị hư hỏng hoàn toàn, nóc xe bị ép xuống, biến dạng nghiêm trọng.

Chia sẻ với truyền thông địa phương, Kurtz cho biết cô bị kẹt giữa vô-lăng và trần xe sau cú va chạm. Nữ tài xế bị nhiều chấn thương nặng, bao gồm gãy cột sống, xương bả vai và vai trái...

“Tôi chỉ biết cầu nguyện để có ai đó nhìn thấy mình. Tôi thấy ánh đèn xe đi qua, nhưng không rõ mình đang ở đâu”, cô kể lại. Nạn nhân đã phải điều trị 4 ngày tại bệnh viện, trong đó có 2 ngày nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt.

Các bác sĩ cho biết Kurtz sẽ phải đeo nẹp trong vòng 4-6 tuần trước khi bắt đầu vật lý trị liệu, tuy nhiên được kỳ vọng sẽ hồi phục hoàn toàn.

Trong khi đó, con cá sấu không sống sót sau vụ va chạm. Chiếc Toyota 4Runner gần như hư hỏng nặng và nhiều khả năng không thể sửa chữa.

Giới chức địa phương cho biết việc động vật hoang dã xuất hiện trên đường không phải hiếm tại Florida, đặc biệt vào sáng sớm hoặc chiều tối. Tuy nhiên, vụ tai nạn lần này là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ tiềm ẩn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quan sát và kiểm soát tốc độ khi lái xe trong điều kiện thiếu sáng.

Theo Carscoops

