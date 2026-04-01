Ngày 1/4, tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Mai Văn Phấn – Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khẳng định việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là nhiệm vụ nền tảng trong quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy chuyển đổi số.

Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 106 triệu thửa đất, trong đó hơn 61 triệu thửa đã được thu thập, đồng bộ dữ liệu, khoảng 45 triệu thửa chưa đưa vào hệ thống.

Trong số đã thu thập dữ liệu, chỉ khoảng 24 triệu thửa đạt đầy đủ các tiêu chí dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, gần 37 triệu thửa còn lại vẫn cần tiếp tục đo đạc, đối soát, cập nhật thông tin.

Ông Mai Văn Phấn – Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đáng chú ý, chưa có địa phương nào hoàn thành dứt điểm việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đáp ứng đầy đủ yêu cầu và có thể dùng chung thống nhất trên toàn quốc. Khối lượng công việc còn lại tập trung tại 34 tỉnh, thành phố, đặc biệt là ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An.

Ông Phấn nêu ra 3 nguyên nhân chính của vấn đề trên, gồm:

Thứ nhất là mức độ quyết tâm và chỉ đạo của địa phương. Ông Phấn cho biết: “Cùng một quy định nhưng có nơi làm rất nhanh, có nơi lại chậm, cho thấy sự khác biệt về công tác chỉ đạo, giám sát và quyết tâm chính trị”.

Thứ hai là nguồn lực triển khai. Nhiều địa phương có tiềm lực lớn từ đất đai nhưng bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế. Trong khi đó, các địa phương có nguồn thu thấp lại gặp khó khi tiếp cận hỗ trợ từ trung ương.

Thứ ba là cơ chế phối hợp. Những nơi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành thì tiến độ tốt hơn rõ rệt, ngược lại nếu triển khai rời rạc sẽ dẫn tới chậm trễ.

Triển khai đồng bộ, giao chỉ tiêu đến từng tỉnh

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, ngày 30/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư số 19/2026 quy định kỹ thuật thực hiện đồng bộ các khâu từ đo đạc, đăng ký đến lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Điểm mới là các quy trình sẽ được triển khai liên thông ngay từ đầu, thay vì tách rời như trước. Dữ liệu được xử lý theo thời gian thực, kiểm soát chất lượng ở cả cấp chủ đầu tư và văn phòng đăng ký đất đai; đồng thời được kiểm tra chéo và ký số trước khi tích hợp vào hệ thống quốc gia.

Bên cạnh đó, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu. Trong đó, trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương được xác định rõ.

Đặc biệt, Bộ phối hợp với Bộ Công an xây dựng kế hoạch liên ngành, tổ chức hội nghị trực tuyến tới 3.321 cấp xã trên cả nước để hướng dẫn triển khai; giao chỉ tiêu cụ thể đến từng tỉnh theo từng tháng nhằm kiểm soát tiến độ.

Theo ông Phấn, mục tiêu đặt ra là hoàn thành khối lượng công việc còn lại trong năm 2026, tiến tới xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai thống nhất, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.