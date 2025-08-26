Những ngày qua nhiều thí sinh phản ánh liên quan đến việc xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Trên mạng xã hội, một thí sinh nêu đăng ký nguyện vọng 2 vào ngành Tâm lý - Trường ĐH Sư phạm TPHCM; nguyện vọng 3 vào ngành Giáo dục pháp luật - Trường ĐH Sư phạm Huế. Khi các trường công bố điểm chuẩn, nguyện vọng 2 thì thiếu điểm (không trúng tuyển); NV3 lại thừa điểm so với điểm chuẩn - tức đã trúng tuyển. Thế nhưng khi tra cứu trên hệ thống của Bộ GD-ĐT thì được báo trượt hết tất cả nguyện vọng. Thí sinh liên hệ Trường ĐH Sư phạm Huế thì được giải đáp đã trúng tuyển theo nguyện vọng 2 vào Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Còn chia sẻ với PV VietNamNet, chị Thảo (TPHCM) cho biết con của chị được 25,71 điểm. Con đăng ký nguyện vọng 1 ngành Sư phạm Toán – Trường ĐH Sư phạm TPHCM; nguyện vọng 2 ngành Sư phạm Toán – Trường ĐH Sài Gòn; nguyện vọng 3 ngành Giáo dục tiểu học – Trường ĐH Sư phạm TPHCM; nguyện vọng 4 ngành Giáo dục tiểu học – Trường ĐH Sài Gòn.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Khi các trường công bố điểm điểm chuẩn, con chị so sánh và thấy trúng tuyển vào ngành Giáo dục tiểu học - Trường ĐH Sài Gòn với điểm chuẩn 25,17. Thế nhưng khi tra cứu trên cứu trên website của Trường ĐH Sài Gòn thì thấy không trúng tuyển do đã trúng Trường ĐH Sư phạm TPHCM với nguyện vọng ưu tiên hơn dù không đủ điểm chuẩn.

Chị Thảo đã liên hệ với Trường ĐH Sư phạm TPHCM và Trường ĐH Sài Gòn và được Trường ĐH Sư phạm TPHCM giải thích rằng do lỗi hệ thống, nên con đang đỗ ảo vào Trường ĐH Sư phạm TPHCM mà thực chất là đỗ vào Trường ĐH Sài Gòn.

Còn liên hệ với Trường ĐH Sài Gòn thì được giải đáp đã trúng tuyển Trường ĐH Sư phạm TPHCM với nguyện vọng ưu tiên hơn. Hiện chị Thảo đang rất hoang mang vì ngày nhập học đã gần kết thúc, trong khi chưa được bên nào xác nhận.

Thí sinh Công Thuần cho biết đạt 25 điểm tổ hợp A00. Trong hồ sơ đăng ký xét tuyển đặt nguyện vọng 1, 2, 3 tại Trường ĐH Sư phạm TPHCM, còn nguyện vọng 4 tại Trường Đại học Y Dược TPHCM – ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Khi Bộ GD- ĐT công bố kết quả, hệ thống lại báo Thuần không trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng nào, trong khi đối chiếu với điểm chuẩn thì đủ điều kiện trúng tuyển vào nguyện vọng 4 – Trường Đại học Y Dược TPHCM.

Ngay sau đó Thuần đã trực tiếp liên hệ với Trường ĐH Sư phạm TPHCM, thì được phía nhà trường thông tin rằng "thí sinh đã đậu nguyện vọng 4 nên phải qua Trường Y Dược TPHCM để tiếp tục". Thuần liên hệ với Trường ĐH Y Dược TPHCM thì được cho biết đã trúng tuyển Trường ĐH Sư phạm TPHCM

"Hiện em vô cùng hoang mang lo sợ vì tình trạng đỗ ảo này. Em không biết tương lai học tập của mình như thế nào vì em đã nỗ lực suốt 12 năm đạt được mức điểm không hề thấp, nhưng lại rơi vào tình cảnh này khiến em thật sự tuyệt vọng, sợ hãi và áp lực"- Thuần nói và cho hay nếu sự việc không được giải quyết kịp thời, em sẽ mất luôn cơ hội được vào đại học trong năm nay.

Có nhiều thí sinh và phụ huynh liên hệ Trường Đại học Sài Gòn hỏi về tình trạng trúng tuyển. Thí sinh phụ huynh liên hệ với trường phản ánh rằng họ đăng ký vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM và Trường Đại học Sài Gòn. Thí sinh có điểm trúng vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM và không trúng tuyển Trường Đại học Sài Gòn nhưng được phía Trường Đại học Sư phạm TPHCM giải đáp đã trúng tuyển Trường Đại học Sài Gòn.

PV VietNamNet đang liên hệ với Trường Đại học Sư phạm TPHCM. TS Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp của Trường Đại học Sư phạm TPHCM, cho biết ngày 22/8, Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Ngay sau đó, trường tiến hành rà soát danh sách trúng tuyển và nhận thấy có trường hợp thí sinh không đạt điểm chuẩn nhưng có tên trong danh sách trúng tuyển và ngược lại.

Xét thấy đây là lỗi do thao tác kỹ thuật và để đảm bảo tối đa quyền lợi của thí sinh, Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã có công văn đề xuất Bộ GD-ĐT tạo điều kiện để thí sinh được tiếp tục xét tuyển và đề nghị các trường đại học có liên quan hỗ trợ. Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã làm việc với từng cơ sở giáo dục đại học và bước đầu đã nhận được sự hợp tác rất tích cực. Quý phụ huynh và thí sinh sẽ được giải quyết thỏa đáng để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình.