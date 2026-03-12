Chính xác

Theo thống kê của World Population Review năm 2026, nam giới 19 tuổi ở Timor-Leste có chiều cao trung bình 160,1cm, thấp nhất khu vực Đông Nam Á và cũng thấp nhất thế giới.

Xếp ngay trên Timor-Leste là Lào, với chiều cao trung bình của nam giới 19 tuổi khoảng 162,7cm.

Timor-Leste là một trong những quốc gia non trẻ nhất thế giới, có dân số khoảng 1,4 triệu người. Thủ đô của nước này là Dili, cũng là thành phố lớn nhất cả nước.