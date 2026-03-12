1. Nam giới nước nào ở Đông Nam Á thấp nhất thế giới?
Việt Nam
0%
- Campuchia0%
- Timor-Leste0%
- Lào0%Chính xác
Theo thống kê của World Population Review năm 2026, nam giới 19 tuổi ở Timor-Leste có chiều cao trung bình 160,1cm, thấp nhất khu vực Đông Nam Á và cũng thấp nhất thế giới.
Xếp ngay trên Timor-Leste là Lào, với chiều cao trung bình của nam giới 19 tuổi khoảng 162,7cm.
Timor-Leste là một trong những quốc gia non trẻ nhất thế giới, có dân số khoảng 1,4 triệu người. Thủ đô của nước này là Dili, cũng là thành phố lớn nhất cả nước.
2. Phụ nữ nước này cũng có chiều cao thấp nhất thế giới?
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Phụ nữ 19 tuổi ở Guatemala có chiều cao trung bình 150,91cm, thấp nhất thế giới.
Trong khi đó, chiều cao trung bình của phụ nữ 19 tuổi ở Timor-Leste là 152,71cm.
Cộng hòa Guatemala nằm ở khu vực Trung Mỹ và được xem là cửa ngõ của một trong những hành lang di cư lớn nhất thế giới từ Trung Mỹ tới Mỹ (qua Mexico).
3. Người dân nước nào có chiều cao đứng đầu khu vực Đông Nam Á?
Singapore
0%
- Indonesia0%
- Malaysia0%
- Việt Nam0%Chính xác
Người dân Singapore có chiều cao trung bình đứng đầu khu vực Đông Nam Á, cao hơn khoảng 10cm so với Timor-Leste.
Chiều cao trung bình của nam giới và nữ giới Singapore ở tuổi 19 lần lượt là 173,5cm và 161,3cm.
4. Chiều cao của nam giới Việt Nam đứng thứ bao nhiêu trong khu vực Đông Nam Á?
2
0%
- 30%
- 40%
- 50%Chính xác
Chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam ở tuổi 19 là 168,89cm, xếp thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á.
Dưới đây là chiều cao trung bình của nam giới 19 tuổi tại các nước Đông Nam Á:
Singapore: 173,5cm
Thái Lan: 171,61cm
Malaysia: 169,20cm
Việt Nam: 168,89cm
Myanmar: 166,70cm
Brunei: 166,31cm
Indonesia: 166,26cm
Campuchia: 165,35cm
Philippines: 165,23cm
Lào: 162,78cm
Timor-Leste: 160,13cm.
5. Chiều cao trung bình của phụ nữ Đông Nam Á là bao nhiêu?
Khoảng 152cm
0%
- Khoảng 154cm0%
- Khoảng 156cm0%
- Khoảng 160cm0%Chính xác
Chiều cao trung bình của phụ nữ Đông Nam Á ở tuổi 19 khoảng 155,98cm.
Trong khu vực Đông Nam Á, phụ nữ Singapore có chiều cao trung bình cao nhất, trong khi phụ nữ Timor-Leste thấp nhất.
Dưới đây là chiều cao trung bình của phụ nữ các nước trong khu vực, từ cao nhất đến thấp nhất:
Singapore: 161,3cm
Thái Lan: 159,42cm
Việt Nam: 158,43cm
Malaysia: 158,06cm
Brunei: 154,90cm
Campuchia: 154,75cm
Myanmar: 154,71cm
Indonesia: 154,36cm
Philippines: 154,14cm
Lào: 153,10cm
Timor-Leste: 152,71cm
-
-
