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Nguồn clip: Nhật Hoàng

Ngày 29/9, đoạn clip ghi lại cảnh hai cán bộ CSGT TP Huế kịp thời hỗ trợ đưa một phụ nữ bị đột quỵ đi cấp cứu được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận về rất nhiều lượt “thả tim”.

Theo nội dung clip, khoảng 18h12 ngày 28/9, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Lý Thái Tổ (phường Hương An), hai cán bộ CSGT phát hiện một người dân hoảng hốt cầu cứu vì có người nhà bị đột quỵ.

Hai cán bộ nhanh chóng dừng xe, chạy vào nhà hỗ trợ đưa người bệnh đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Trao đổi với VietNamNet, Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Huế, xác nhận nội dung trên và cho biết hai cán bộ trong clip là Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài thuộc Đội CSGT đường bộ số 2.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài vào nhà hỗ trợ người dân. Ảnh: Cắt từ clip

Theo Phòng CSGT Công an TP Huế, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị từng nhiều lần hỗ trợ người dân gặp tai nạn, sự cố hoặc có vấn đề về sức khỏe, đưa người bị nạn đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất.

Sau sự việc, nhiều người chia sẻ đoạn clip và gửi lời cảm ơn hai cán bộ CSGT vì đã kịp thời hỗ trợ người dân.

Trung tá Phạm Đắc Tài chia sẻ: "Lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao giúp được người dân càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ việc làm của chúng tôi không có gì đáng nói cả. Khi thấy người dân bị nạn như vậy, ai cũng sẽ hành động như chúng tôi thôi”.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài. Ảnh: Phương Anh

Chị Vĩnh Thị Phương Thu (con gái của người phụ nữ bị đột quỵ) cho biết, hơn 18h ngày 28/9, chị nhận được tin mẹ bị đột quỵ, gọi không tỉnh nên cùng bạn chạy nhanh về nhà.

“Khi tôi vừa dừng xe trước nhà thì hai cán bộ CSGT cũng có mặt phía sau. Các anh hỏi có chuyện gì mà đi nhanh thế, tôi nói mẹ bị ngất, cần đưa đi cấp cứu. Hai anh nhanh chóng chạy vào hỗ trợ bế mẹ tôi ra xe và mở đường đưa đến viện”, chị Thu kể lại.

Theo chị Thu, quãng đường từ nhà chị đến Bệnh viện Trung ương Huế dài hơn 5km. Sau khi đưa mẹ chị đến bệnh viện, hai cán bộ CSGT mới rời đi.

Nhờ được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, sức khỏe mẹ chị Thu hiện đã ổn định. Sáng 29/9, gia đình liên hệ với hai cán bộ CSGT để gửi lời cảm ơn.

“Tôi thật sự biết ơn tinh thần trách nhiệm của các anh. Sự hỗ trợ kịp thời của các anh giúp gia đình tôi đưa mẹ đến bệnh viện nhanh hơn”, chị Thu chia sẻ.